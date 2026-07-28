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VALLEMAGGIA MAGIC BLUES

Il Vallemaggia Magic Blues sbarca ad Avegno con due imperdibili serate

Si apre la quarta settimana dell'evento musicale. Protagonisti Thorbjørn Risager & The Black Tornado e Paul Jones & John Etheridge.
Il Vallemaggia Magic Blues sbarca ad Avegno con due imperdibili serate
Vallemaggia Magic Blues
Fonte Vallemaggia Magic Blues
elaborata da Redazione
Il Vallemaggia Magic Blues sbarca ad Avegno con due imperdibili serate
Si apre la quarta settimana dell'evento musicale. Protagonisti Thorbjørn Risager & The Black Tornado e Paul Jones & John Etheridge.

AVEGNO - Il Vallemaggia Magic Blues si prepara ad aprire il sipario sulla quarta settimana della sua 24ª edizione. L'entusiasmo del pubblico e l'atmosfera unica vissuta ai Ronchini confermano ancora una volta il successo dello slogan "Back to The Roots!", che accompagna questa edizione del festival. Ora il Magic Blues si trasferisce nella splendida Piazza di Avegno, pronta ad accogliere due nuove imperdibili serate all'insegna della grande musica dal vivo, con artisti di fama internazionale e un programma che intreccia storia, talento e passione.

Mercoledì 29 luglio riflettori puntati sul gradito ritorno del blues-rock danese di Thorbjørn Risager & The Black Tornado, una delle realtà più autorevoli della scena europea. Ad aprire la serata saranno The Gamblers, finalmente protagonisti in Vallemaggia dopo il concerto annullato nel 2024 a causa della tragedia che colpì l'Alta Vallemaggia. Con oltre vent'anni di carriera internazionale, Thorbjørn Risager & The Black Tornado hanno conquistato pubblico e critica grazie a uno stile personale che fonde soul, Chicago blues, boogie e rock'n'roll. Guidata dalla voce intensa e dalla chitarra elegante di Risager – capace di evocare il carisma di Ray Charles e Van Morrison – la band si distingue per una travolgente sezione fiati e un groove irresistibile. Il recente album House of Sticks esplora sonorità moderne senza tradire l'anima blues: riff incisivi, ballate vibranti e un'energia contagiosa. Vincitori del Best Band agli European Blues Awards e protagonisti di tournée in tutto il mondo, arrivano ad Avegno con uno spettacolo di altissimo livello. Bentornati!

Ad aprire la serata saranno The Gamblers, storica formazione del blues italiano che il pubblico del Magic Blues attende da due anni. Dopo l'annullamento forzato del concerto di Brontallo nel 2024, la band è finalmente pronta a salire sul palco della Vallemaggia. Nel corso della carriera ha condiviso la scena con artisti del calibro di Jerry Portnoy, Otis Grand e Big Pete Pearson, mentre il live album Alive in Italia, pubblicato dalla prestigiosa etichetta canadese Stony Plain Records, testimonia tutta la qualità del loro percorso artistico. Esperienza, groove e passione autentica sono gli ingredienti di uno spettacolo che rende omaggio alla grande tradizione del blues con uno sguardo contemporaneo.

Giovedì 30 luglio sarà invece una serata destinata a entrare nella storia del festival. Per la prima volta il Vallemaggia Magic Blues ospiterà due autentiche leggende britanniche: Paul Jones & John Etheridge. Storica voce dei Manfred Mann, Paul Jones è uno dei grandi interpreti del blues inglese. Cantante, armonicista e straordinario comunicatore, trasforma ogni brano in un racconto ricco di emozione e intensità. Al suo fianco, John Etheridge, celebre chitarrista dei Soft Machine, musicista raffinato capace di muoversi con assoluta naturalezza tra blues, jazz e rock. Insieme danno vita a un dialogo musicale fatto di improvvisazione, libertà creativa e complicità artistica, rendendo ogni concerto unico e irripetibile. Due maestri assoluti della musica britannica, due amici di lunga data, protagonisti di un'esperienza musicale che promette emozioni e brividi.

Ad aprire la serata sarà il gradito ritorno della Delta Groove Band, formazione ticinese che il pubblico ricorda con entusiasmo per l'ottima esibizione del 2019 ad Avegno, quando conquistò gli applausi aprendo il concerto dei Delta Moon e ricevendo i complimenti dello stesso Tom Gray. Nata nel 2016, la band affonda le proprie radici nel Delta Blues di Robert Johnson, reinterpretandolo con personalità attraverso brani della tradizione e composizioni originali. Finalisti, lo scorso anno, della 14ª Swiss Blues Challenge, i Delta Groove Band porteranno sul palco passione, autenticità e tutto il fascino del blues delle origini. Con due serate che uniscono grandi protagonisti internazionali e apprezzate realtà del panorama blues europeo e svizzero, il Vallemaggia Magic Blues continua il suo viaggio. Tutti i concerti iniziano alle ore 21.00.

I biglietti sono disponibili su Biglietteria.ch

Il Vallemaggia Magic Blues è promosso dall’omonima Associazione con il sostegno dell'Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli, del Cantone con Swisslos, dei Comuni della Valle e dei numerosi sponsor, che hanno creduto e continuano a credere in The smallest big blues festival in Switzerland”; lo sponsor principale Heineken, il co-sponsor principale Raiffeisen, affiancati da Delea Vini & Distillati, Rapelli SA, San Pellegrino, Azienda Forestale di Cevio, Carrozzeria Paradiso Avegno, Karin & Adrian Bergmann, Kiener Properties, Fart, Fondazione Cultura nel Locarnese, Azienda Forestale di Avegno, Elektroplan AG, Caffé Carlito, Securitas, HolAp Immobiliare, Mondini SA Elettrigilà, Pro Brontallo e L-Sound.

Sostengono la manifestazione pure Società Elettrica Sopracenerina, Ticino Gourmet Tour, Bibite Romerio, Policentro, Associazione Manggia Km0, Responsiva, Vedova Trasporti, Freidesign e Ticketcorner. I media partner sono laRegione, Radio Ticino, RSI Radiotelevisione svizzera, Ticino By Night and Day e TicinOnline.

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