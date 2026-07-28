Il Vallemaggia Magic Blues sbarca ad Avegno con due imperdibili serate

Ad aprire la serata saranno The Gamblers, storica formazione del blues italiano che il pubblico del Magic Blues attende da due anni. Dopo l'annullamento forzato del concerto di Brontallo nel 2024, la band è finalmente pronta a salire sul palco della Vallemaggia. Nel corso della carriera ha condiviso la scena con artisti del calibro di Jerry Portnoy, Otis Grand e Big Pete Pearson, mentre il live album Alive in Italia, pubblicato dalla prestigiosa etichetta canadese Stony Plain Records, testimonia tutta la qualità del loro percorso artistico. Esperienza, groove e passione autentica sono gli ingredienti di uno spettacolo che rende omaggio alla grande tradizione del blues con uno sguardo contemporaneo.

Giovedì 30 luglio sarà invece una serata destinata a entrare nella storia del festival. Per la prima volta il Vallemaggia Magic Blues ospiterà due autentiche leggende britanniche: Paul Jones & John Etheridge. Storica voce dei Manfred Mann, Paul Jones è uno dei grandi interpreti del blues inglese. Cantante, armonicista e straordinario comunicatore, trasforma ogni brano in un racconto ricco di emozione e intensità. Al suo fianco, John Etheridge, celebre chitarrista dei Soft Machine, musicista raffinato capace di muoversi con assoluta naturalezza tra blues, jazz e rock. Insieme danno vita a un dialogo musicale fatto di improvvisazione, libertà creativa e complicità artistica, rendendo ogni concerto unico e irripetibile. Due maestri assoluti della musica britannica, due amici di lunga data, protagonisti di un'esperienza musicale che promette emozioni e brividi.