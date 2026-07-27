Laghi che non ci sono più e una campagna svizzera che sembra la Toscana

Il livello dell’acqua, insolitamente basso, era già chiaramente visibile a metà giugno e da allora ha continuato a scendere. A causa della scarsità d’acqua, la navigazione è stata sospesa.

Le foto e i video realizzati con il drone da BRK News, girati nella mattinata di lunedì 27 luglio, mostrano in modo inequivocabile l’entità della siccità.