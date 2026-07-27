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Laghi che non ci sono più e una campagna svizzera che sembra la Toscana

Il lago di Les Brenets (NE) ancora vittima della siccità di un'estate rovente. Ma anche fiumi e campagne allo stremo. Le foto e i video con il drone di una Svizzera irriconoscibile.
Laghi che non ci sono più e una campagna svizzera che sembra la Toscana
Laghi che non ci sono più e una campagna svizzera che sembra la Toscana
BRK News
Fonte BRK News
elaborata da Redazione
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Laghi che non ci sono più e una campagna svizzera che sembra la Toscana
Il lago di Les Brenets (NE) ancora vittima della siccità di un'estate rovente. Ma anche fiumi e campagne allo stremo. Le foto e i video con il drone di una Svizzera irriconoscibile.

LES BRENETS (NE) - Il lago di Les Brenets (NE) è attualmente uno degli esempi più evidenti della siccità che colpisce la Svizzera.

Situato al confine con la Francia, soffre nuovamente in modo grave a causa della mancanza di precipitazioni e delle alte temperature di un’estate torrida, che ha mostrato il suo lato peggiore soprattutto al di là delle Alpi.

Il livello dell’acqua, insolitamente basso, era già chiaramente visibile a metà giugno e da allora ha continuato a scendere. A causa della scarsità d’acqua, la navigazione è stata sospesa.

Le foto e i video realizzati con il drone da BRK News, girati nella mattinata di lunedì 27 luglio, mostrano in modo inequivocabile l’entità della siccità.

Non è la prima volta che lo specchio d’acqua neocastellano soffre per la carenza di precipitazioni: era andata ancora peggio nell’arida estate del 2022, quando il letto del lago si era trasformato in un prato.

Secondo i dati dell’Ufficio federale dell’ambiente, riportati dal portale Blick, il livello del lago è già sceso in modo significativo sette volte negli anni passati. Nel settembre del 2018 il bacino si era addirittura prosciugato completamente per la prima volta.

Sempre da BRK News arrivano altre immagini del fiume Emme, nel canton Berna, ridotto ai minimi termini: nonostante le recenti precipitazioni, la situazione resta precaria e in diversi punti il letto del fiume è scoperto.

Gli scorci immortalati della campagna basilese ricordano invece... la Toscana. Nei dintorni di Diegten, nel cantone di Basilea Campagna, numerosi prati appaiono completamente secchi alla fine di luglio.

Al posto di rigogliosi pascoli verdi, il paesaggio è dominato da distese erbose marroni e avvizzite. Il contrasto tra i prati aridi e i campi di mais, ancora verdi, è particolarmente evidente.

Secondo l'ultimo bollettino sulla siccità del governo federale, la regione che si estende dai monti del Giura a Basilea sta registrando uno dei maggiori deficit pluviometrici della Svizzera. A livello locale, negli ultimi 30 giorni si è registrata una carenza di precipitazioni pari al 70% della media stagionale.


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