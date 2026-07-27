SVIZZERA / ITALIA
Si scontra con un'auto: centauro svizzero ricoverato in Rianimazione
È accaduto domenica mattina in Valle d'Aosta
Depositphotos (info.cineberg.com)
Fonte AostaNews.it
Si scontra con un'auto: centauro svizzero ricoverato in Rianimazione
È accaduto domenica mattina in Valle d'Aosta
AOSTA - È ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Parini di Aosta il motociclista svizzero rimasto coinvolto domenica mattina in un incidente lungo la strada statale 27, nel territorio comunale di Gignod, in Valle d'Aosta.
Il sinistro, riferisce il portale AostaNews.it, è avvenuto in tarda mattinata: il 66enne, per cause che l'inchiesta dei Carabinieri dovrà stabilire, ha perso il controllo della moto, ha urtato un'auto che procedeva in direzione del capoluogo ed è caduto al suolo.
I soccorritori giunti sul posto hanno proceduto al suo trasporto in ospedale. La prognosi è di 30 giorni.
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