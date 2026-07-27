Si scontra con un'auto: centauro svizzero ricoverato in Rianimazione

Il sinistro, riferisce il portale AostaNews.it, è avvenuto in tarda mattinata: il 66enne, per cause che l'inchiesta dei Carabinieri dovrà stabilire, ha perso il controllo della moto, ha urtato un'auto che procedeva in direzione del capoluogo ed è caduto al suolo.

I soccorritori giunti sul posto hanno proceduto al suo trasporto in ospedale. La prognosi è di 30 giorni.