IBSA ed Evolus siglano un accordo per lo sviluppo di Profhilo negli Stati Uniti

IBSA (Institut Biochimique SA) è una multinazionale farmaceutica svizzera con 20 filiali tra Europa, Cina e Stati Uniti, oltre 2.500 dipendenti e prodotti distribuiti in più di 90 Paesi. Le attività di ricerca e sviluppo si concentrano su 10 aree terapeutiche e si basano su un modello di innovazione che perfeziona molecole già note, con un approccio orientato al futuro e alla trasparenza.



Evolus è un’azienda globale specializzata in prodotti di bellezza ad alte prestazioni, focalizzata sul mercato dei trattamenti estetici iniettabili e caratterizzata da un modello di business incentrato sul cliente e da una piattaforma digitale innovativa.