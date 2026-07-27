IBSA ed Evolus siglano un accordo per lo sviluppo di Profhilo negli Stati Uniti
L’accordo segna una nuova fase di espansione per la medicina estetica di IBSA grazie alla collaborazione con un partner statunitense.
LUGANO - IBSA compie un nuovo passo nel proprio percorso di crescita internazionale con la firma di un accordo con Evolus, Inc. (NASDAQ: EOLS) per lo sviluppo clinico, la registrazione e la commercializzazione esclusiva negli Stati Uniti di Profhilo, trattamento iniettivo a base di acido ialuronico sviluppato nei laboratori e nei siti produttivi dell’azienda svizzera.
L’intesa punta alla futura introduzione del prodotto sul mercato statunitense e rappresenta, per IBSA, un riconoscimento del valore della propria innovazione scientifica, rafforzando al contempo il posizionamento dell’azienda nel panorama globale della medicina estetica. Profhilo, basato sulla tecnologia brevettata NAHYCO Hybrid Technology, è già oggi un riferimento nel settore, con oltre 4,8 milioni di trattamenti effettuati nel mondo dal suo lancio nel 2015.
L’ingresso negli Stati Uniti si fonda sull’esperienza maturata da IBSA nei principali mercati europei, dove l’azienda ha contribuito a promuovere un approccio rigenerativo alla medicina estetica, attento alla fisiologia e all’unicità di ogni individuo.
«L'accordo con Evolus rappresenta una tappa strategica nel percorso di internazionalizzazione di Profhilo e conferma il valore della ricerca e dell'innovazione sviluppate da IBSA. Continueremo a investire nella ricerca scientifica e nello sviluppo di soluzioni innovative, portando la nostra visione a un numero sempre maggiore di professionisti sanitari e pazienti nel mondo», ha dichiarato Salvatore Cincotti, General Manager di IBSA.
In base ai termini dell’accordo, Evolus sarà responsabile del completamento delle attività di sviluppo clinico secondo le normative statunitensi, necessarie per ottenere l’autorizzazione alla commercializzazione da parte della Food and Drug Administration (FDA). Per IBSA, la partnership rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di espansione internazionale, con l’obiettivo di valorizzare il proprio patrimonio scientifico e ampliare la presenza sui mercati globali.
IBSA (Institut Biochimique SA) è una multinazionale farmaceutica svizzera con 20 filiali tra Europa, Cina e Stati Uniti, oltre 2.500 dipendenti e prodotti distribuiti in più di 90 Paesi. Le attività di ricerca e sviluppo si concentrano su 10 aree terapeutiche e si basano su un modello di innovazione che perfeziona molecole già note, con un approccio orientato al futuro e alla trasparenza.
Evolus è un’azienda globale specializzata in prodotti di bellezza ad alte prestazioni, focalizzata sul mercato dei trattamenti estetici iniettabili e caratterizzata da un modello di business incentrato sul cliente e da una piattaforma digitale innovativa.