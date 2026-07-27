Dogane svizzere, taglio ai vertici: soppressi 25 posti di quadro

Oltre ai criteri economici (l'UDSC contribuisce così in particolare al raggiungimento degli obiettivi di risparmio fissati dalla Confederazione), nella definizione della struttura organizzativa sono stati presi in considerazione, per quanto possibile, anche criteri geografici, demografici, organizzativi e culturali.

L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini non torna tuttavia all'organizzazione precedente alla trasformazione avvenuta sotto la guida dell'allora direttore Christian Bock, ha precisato il portavoce contraddicendo così le affermazioni dal "Badener Tagblatt". Prima della trasformazione, la dogana e il Corpo delle guardie di confine erano separati dal punto di vista organizzativo e geografico e strutturati in modo diverso. Questi sono stati infine accorpati nel corso dell'ulteriore sviluppo nel settore delle operazioni. Dopo cinque anni, la struttura organizzativa viene ora snellita.