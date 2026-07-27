Dogane svizzere, taglio ai vertici: soppressi 25 posti di quadro
La riorganizzazione punta a una gestione più efficiente delle risorse e al rispetto degli obiettivi di risparmio federali.
BERNA - L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) cancella 25 posti di quadri per motivi di adeguamenti. In questo modo - indica l'UDSC - si snellisce la struttura dirigenziale e si rende più equilibrata la dimensione e l'assegnazione delle risorse alle regioni. Anche gli obiettivi di risparmio giocano a quanto pare un ruolo in questo senso.
Il settore direttivo Operazioni, che comprende il personale operativo dell'UDSC, sarà oggetto di adeguamenti strutturali e organizzativi, ha indicato a Keystone-ATS un portavoce confermando una notizia in tal senso pubblicata oggi dal "Badener Tagblatt".
Oltre ai criteri economici (l'UDSC contribuisce così in particolare al raggiungimento degli obiettivi di risparmio fissati dalla Confederazione), nella definizione della struttura organizzativa sono stati presi in considerazione, per quanto possibile, anche criteri geografici, demografici, organizzativi e culturali.
L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini non torna tuttavia all'organizzazione precedente alla trasformazione avvenuta sotto la guida dell'allora direttore Christian Bock, ha precisato il portavoce contraddicendo così le affermazioni dal "Badener Tagblatt". Prima della trasformazione, la dogana e il Corpo delle guardie di confine erano separati dal punto di vista organizzativo e geografico e strutturati in modo diverso. Questi sono stati infine accorpati nel corso dell'ulteriore sviluppo nel settore delle operazioni. Dopo cinque anni, la struttura organizzativa viene ora snellita.
Secondo il portavoce una cinquantina di quadri dovranno ora ricandidarsi. "L'UDSC prevede attualmente la soppressione di circa 25 posizioni di quadro in totale", ha affermato il portavoce, confermando cifre fornite oggi anche dal sindacato transfair (che rappresenta i lavoratori nelle categorie posta/logistica, comunicazione, trasporti pubblici e amministrazione pubblica). L'UDSC si sta adoperando per trovare una soluzione di ricollocamento per tutte le persone interessate.