«La convenzione sui rifugiati va tutelata maggiormente»
Le istituzioni chiedono uno sforzo condiviso per garantire la tutela di chi fugge da persecuzioni e conflitti, sottolineando le sfide attuali al sistema di asilo.
GINEVRA - "Dobbiamo tutti sentirci in dovere di applicare il diritto d'asilo". Così si è espresso oggi a Ginevra, in occasione del 75esimo anniversario della Convenzione del 1951 sui rifugiati, il segretario di Stato alla migrazione, Vincenzo Mascioli.
Durante il suo intervento, l'alto funzionario ha invitato tutti a tutelare la Convenzione in un frangente caratterizzato dalla crescente vulnerabilità dello Stato di diritto in paesi in cui sembrava "un acquis inviolabile".
Secondo il segretario di Stato, occorre concentrarsi ancora di più su coloro che hanno bisogno di protezione e cercare di ridurre il numero delle richieste di asilo infondate.
In un messaggio, il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres ha lamentato che il diritto d'asilo è "troppo spesso messo in discussione, limitato o respinto", benché abbia salvato milioni di persone.