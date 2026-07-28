«La convenzione sui rifugiati va tutelata maggiormente»

Secondo il segretario di Stato, occorre concentrarsi ancora di più su coloro che hanno bisogno di protezione e cercare di ridurre il numero delle richieste di asilo infondate.

In un messaggio, il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres ha lamentato che il diritto d'asilo è "troppo spesso messo in discussione, limitato o respinto", benché abbia salvato milioni di persone.