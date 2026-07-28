Allarme norovirus: frutti di bosco surgelati ritirati dalla Lidl

BERNA - Miscele di frutti di bosco surgelati contaminati da norovirus. Chi li mangia rischia una forte diarrea. L’allarme è stato lanciato oggi dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e riguarda un prodotto in vendita presso la Lidl. Quest'ultima ha già provveduto a ritirarlo dalla vendita e ha avviato un richiamo.