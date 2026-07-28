Allarme norovirus: frutti di bosco surgelati ritirati dalla Lidl
Il prodotto contaminato può provocare forti sintomi gastrointestinali.
BERNA - Miscele di frutti di bosco surgelati contaminati da norovirus. Chi li mangia rischia una forte diarrea. L’allarme è stato lanciato oggi dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e riguarda un prodotto in vendita presso la Lidl. Quest'ultima ha già provveduto a ritirarlo dalla vendita e ha avviato un richiamo.
Secondo quanto indicato dall’USAV, i norovirus sono responsabili di infezioni gastrointestinali che causano diarrea. I sintomi compaiono generalmente tra le 12 e le 48 ore dal contagio e si manifestano spesso in modo improvviso, con vomito a getto e diarrea intensa. Possono inoltre essere presenti mal di testa, dolori addominali e muscolari e, in alcuni casi, febbre.
Nella maggior parte dei casi, la malattia ha un decorso lieve. Tuttavia, per i gruppi più vulnerabili - come anziani, bambini e persone immunodepresse - l’infezione può risultare più grave.