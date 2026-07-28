Salvataggio dei caprioletti: è record storico

SCHWANDEN - La stagione principale per il salvataggio dei caprioletti, che si estende da fine aprile a inizio luglio, nel 2026 ha fatto registrare risultati record per Salvataggio Caprioletto Svizzera. Sono stati messi in sicurezza 7’590 cuccioli e sorvolati oltre 73’000 ettari di prati, un incremento significativo rispetto all’anno precedente. Il dato è particolarmente rilevante alla luce delle condizioni meteorologiche di aprile, caldo e asciutto, che hanno spinto molti agricoltori ad anticipare lo sfalcio prima della nascita dei piccoli, riducendo nelle prime settimane la necessità di interventi con i droni. A contribuire ai risultati sono stati diversi fattori: tra gennaio e aprile 2026 l’associazione ha certificato numerose nuove operatrici e nuovi operatori, portando per la prima volta a circa 800 i team di salvataggio attivi sul territorio, alcuni dei quali dotati di droni messi a disposizione dalla Protezione Svizzera degli Animali PSA.