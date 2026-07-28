SVIZZERA
Dalla scienza al cinema, un appello per i rifugiati: le star sostengono la Convenzione di Ginevra
Una nuova coalizione mette in luce l'importanza della protezione per chi cerca asilo oggi.
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Fonte Ats
Dalla scienza al cinema, un appello per i rifugiati: le star sostengono la Convenzione di Ginevra
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Dalla scienza al cinema, un appello per i rifugiati: le star sostengono la Convenzione di Ginevra
Una nuova coalizione mette in luce l'importanza della protezione per chi cerca asilo oggi.
Dalla scienza al cinema, un appello per i rifugiati: le star sostengono la Convenzione di Ginevra
Una nuova coalizione mette in luce l'importanza della protezione per chi cerca asilo oggi.
GINEVRA - Settantacinque personalità, tra cui vari premi Nobel per la pace, scienziati, attori, sportivi e la cantante lirica statunitense-svizzera Barbara Hendricks, hanno lanciato una coalizione a sostegno della Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati, di cui oggi si celebra il 75esimo dell'approvazione. Hanno affermato il diritto dei perseguitati a cercare rifugio in un altro paese.
Tra le personalità che hanno aderito all'iniziativa figurano ad esempio i premi Nobel per la pace Nadia Murad e Denis Mukwege e le attrici Cate Blanchett e Angelina Jolie.
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