Sulzer: meno ordini nel primo semestre, ma cresce l’utile operativo

Il contesto di mercato ha pesato soprattutto su Chemtech, dove gli ordini sono diminuiti di quasi il 23%. Il core business nella tecnologia di separazione e purificazione si è stabilizzato, ma le attività legate a biopolimeri, cattura del carbonio e carburanti sostenibili per l’aviazione restano sotto pressione a causa di decisioni sui progetti posticipate. L’azienda ha quindi accelerato gli adeguamenti organizzativi per ridurre i costi e rendere la divisione più snella e orientata al cliente.