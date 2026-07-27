Abusi sessuali dell'ex granconsigliere UDC: arriva la manifestazione in piazza

Secondo l'accusa Frei avrebbe agito nella propria abitazione, commettendo gravi reati ai danni di tre donne, tra cui una minorenne. Sia quest'ultima assieme che sua madre, anch'essa tra le vittime, hanno partecipato alla veglia odierna, dove sono state accolte da un lungo applauso dei presenti. La donna ha ringraziato i manifestanti per il loro sostegno, affermando di voler aiutare altre vittime che si trovano in situazioni analoghe.