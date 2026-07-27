Colpito al torace da un pony: grave un escursionista svizzero

Stando alla ricostruzione, uno degli equini si sarebbe spaventato alla vista dei due e ha sferrato un calcio che ha colpito l’escursionista al petto. L’uomo è quindi rotolato lungo il pendio sottostante.

Pur rimanendo cosciente, non è più riuscito a rialzarsi autonomamente a causa delle gravi ferite riportate. La compagna ha dato l’allarme e i soccorritori lo hanno elitrasportato in un ospedale.