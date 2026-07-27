Colpito al torace da un pony: grave un escursionista svizzero
Nell'impatto l’uomo è caduto lungo un ripido pendio. È stato elitrasportato in ospedale.
SANKT GEROLD - Un escursionista svizzero è rimasto gravemente ferito questa mattina nel Vorarlberg, in Austria, dopo essere stato colpito al torace dal calcio di un pony. L’uomo è poi precipitato lungo un ripido pendio ed è stato soccorso con un elicottero, riferisce la polizia locale.
Secondo le autorità austriache, l’incidente è avvenuto attorno alle 11.20 mentre l’uomo e la sua compagna stavano percorrendo un sentiero tra Sankt Gerold e Blons. La coppia avrebbe involontariamente abbandonato il percorso segnalato finendo in un campo recintato dove pascolavano pony e capre.
Stando alla ricostruzione, uno degli equini si sarebbe spaventato alla vista dei due e ha sferrato un calcio che ha colpito l’escursionista al petto. L’uomo è quindi rotolato lungo il pendio sottostante.
Pur rimanendo cosciente, non è più riuscito a rialzarsi autonomamente a causa delle gravi ferite riportate. La compagna ha dato l’allarme e i soccorritori lo hanno elitrasportato in un ospedale.