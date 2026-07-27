Tifosi bloccano un treno: le FFS sporgono denuncia
I sostenitori del Grasshopper hanno azionato più volte il freno d’emergenza tra Zurigo e Berna. Il blocco ha avuto ripercussioni su 85 treni, causando grossi ritardi.
BERNA - Le Ferrovie federali svizzere (FFS) hanno presentato una denuncia penale dopo il blocco di un treno da parte dei tifosi del Grasshopper Club Zürich. L’episodio è avvenuto sabato scorso su un collegamento regolare tra Zurigo e Berna, come comunicato lunedì dall’azienda ferroviaria.
Ritardi per oltre 6 ore e mezza
Secondo le FFS, i tifosi avrebbero azionato almeno 15 volte il freno d’emergenza e fatto scattare l’allarme antincendio. Il blocco ha avuto ripercussioni su 85 treni, con ritardi cumulati pari a 6 ore e 25 minuti. Inoltre, i sostenitori non hanno utilizzato le carrozze loro riservate.
La compagnia ha smentito che i treni speciali per i tifosi siano destinati a essere ridotti sistematicamente. Questi continueranno a essere impiegati per i tifosi ospiti durante le partite di Super League con almeno 400 partecipanti. I costi non coperti per questo servizio ammontano a oltre quattro milioni di franchi all’anno.
Codice di condotta
In vista della stagione 2026/27, le FFS intendono introdurre un codice di condotta con conseguenze chiare in caso di violazioni. I treni speciali circoleranno inoltre solo in concomitanza con treni regolari; al di fuori di tali orari, i club potranno ricorrere a treni charter.
Le FFS ribadiscono la volontà di mantenere un’offerta affidabile per i tifosi, invitando tutte le parti coinvolte – club, autorità, lega e sostenitori – a contribuire a un esercizio sicuro e ordinato e a sviluppare ulteriormente le condizioni quadro.