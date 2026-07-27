Tifosi bloccano un treno: le FFS sporgono denuncia

Ritardi per oltre 6 ore e mezza

Secondo le FFS, i tifosi avrebbero azionato almeno 15 volte il freno d’emergenza e fatto scattare l’allarme antincendio. Il blocco ha avuto ripercussioni su 85 treni, con ritardi cumulati pari a 6 ore e 25 minuti. Inoltre, i sostenitori non hanno utilizzato le carrozze loro riservate.