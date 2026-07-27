Dopo l'attacco a Berlino, le associazioni LGBTIQ+ chiedono più sicurezza

Le organizzazioni hanno espresso piena solidarietà alle vittime, sottolineando come le notizie da Berlino abbiano suscitato paura, tristezza e rabbia anche in Svizzera, ma al contempo un forte spirito di coesione. Da qui l’appello a una protezione efficace e a un’azione decisa da parte della società e della politica.

Nel frattempo sono allo studio misure concrete per rafforzare la sicurezza delle prossime manifestazioni. Gli organizzatori del Pride di Coira, previsto tra un mese, hanno già discusso gli accorgimenti necessari per garantire lo svolgimento dell’evento in condizioni di sicurezza.