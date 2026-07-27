Dopo l'attacco a Berlino, le associazioni LGBTIQ+ chiedono più sicurezza
Le organizzazioni svizzere sollecitano misure efficaci per i Pride e la tutela della comunità.
BERNA - Le organizzazioni LGBTIQ+ svizzere e i comitati dei Pride nella Confederazione hanno espresso preoccupazione dopo l’attacco avvenuto questo fine settimana durante il Christopher Street Day (CSD) a Berlino. In un comunicato diffuso questo pomeriggio, chiedono di garantire la sicurezza delle manifestazioni e una maggiore tutela per la comunità queer nel Paese.
Tra i firmatari figurano, tra gli altri, Transgender Network Switzerland (TGNS), Organizzazione svizzera delle lesbiche (LOS) e Pink Cross. Secondo le associazioni, quanto accaduto nella capitale tedesca solleva interrogativi non solo sulla sicurezza dei Pride, ma anche sul senso di sicurezza delle persone LGBTIQ+. L’attacco evidenzia inoltre, a loro avviso, la necessità di continuare a manifestare per i diritti della comunità.
Le organizzazioni hanno espresso piena solidarietà alle vittime, sottolineando come le notizie da Berlino abbiano suscitato paura, tristezza e rabbia anche in Svizzera, ma al contempo un forte spirito di coesione. Da qui l’appello a una protezione efficace e a un’azione decisa da parte della società e della politica.
Nel frattempo sono allo studio misure concrete per rafforzare la sicurezza delle prossime manifestazioni. Gli organizzatori del Pride di Coira, previsto tra un mese, hanno già discusso gli accorgimenti necessari per garantire lo svolgimento dell’evento in condizioni di sicurezza.
Pur riconoscendo l’aumento degli aiuti finanziari deciso dal Consiglio federale nel 2025 per la protezione delle minoranze, le associazioni ritengono che permangano lacune. In particolare criticano l’assenza, nel piano d’azione contro i crimini d’odio, di misure per prevenire la radicalizzazione degli autori, contrastare i gruppi d’odio e istituire un sistema di monitoraggio. Ricordata infine la Helpline dedicata alle persone LGBTIQ, che consente di segnalare episodi di violenza.
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