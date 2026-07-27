BNS, ci si aspetta un utile sostanzioso nel secondo trimestre

Contributi positivi sarebbero arrivati anche dal fronte valutario, con guadagni di circa 3 miliardi di franchi favoriti dal deprezzamento del franco, in particolare rispetto al dollaro statunitense. Inoltre, interessi e dividendi avrebbero apportato circa 4 miliardi, mentre il risultato sui mercati obbligazionari sarebbe rimasto pressoché in pareggio.