Assalti ad armeria e carrozzeria, fermati quattro giovani francesi
I due episodi sono avvenuti a poche ore di distanza nel Canton Basilea Campagna; due dei sospetti sono rimasti feriti durante l'operazione.
I due episodi sono avvenuti a poche ore di distanza nel Canton Basilea Campagna; due dei sospetti sono rimasti feriti durante l'operazione.
LIESTAL - Notte movimentata tra sabato 25 e domenica 26 luglio nel Canton Basilea Campagna. Intorno all’1.15 è stato tentato un colpo in un negozio di armi a Gelterkinden; verso le tre del mattino è invece avvenuto un furto in un’officina di carrozzeria a Ormalingen. In entrambi i casi i responsabili sono riusciti a fuggire. Le successive ricerche hanno però portato all’arresto di quattro sospetti, due dei quali sono rimasti feriti.
I fatti
Secondo la Polizia di Basilea Campagna, la prima segnalazione è arrivata alle 01.14 da un testimone che ha denunciato il tentativo di effrazione a Gelterkinden. I sospetti si sono allontanati a bordo di un’Audi rossa. Una pattuglia ha individuato poco dopo il veicolo, ma i fuggitivi hanno proseguito la corsa verso Böckten e quindi in direzione Ormalingen/Rothenfluh, riuscendo a far perdere le proprie tracce. L’auto è stata ritrovata attorno alle 2.30 su una strada forestale.
Poco dopo le tre una nuova segnalazione ha raggiunto la centrale operativa: un testimone ha riferito di un furto in una carrozzeria in Hemmikerstrasse a Ormalingen. All’arrivo delle forze dell’ordine, due sospetti sono fuggiti, ma sono stati bloccati e arrestati poco dopo grazie all’intervento di diverse pattuglie.
Le ricerche sono proseguite nelle ore successive. Intorno alle 6, il cane di servizio Clay, insieme al suo conduttore, ha individuato e fermato un terzo sospetto su una strada forestale in direzione Hemmiken. Quasi contemporaneamente, una pattuglia della polizia cantonale di Argovia ha arrestato un quarto complice presso una fermata dell’autobus a Hemmiken.
I quattro arrestati sono cittadini francesi di età compresa tra i 17 e i 31 anni. Nei loro confronti, la Procura e la Procura minorile di Basilea Campagna hanno aperto un procedimento. Le autorità stanno inoltre verificando un loro eventuale coinvolgimento in altri reati.