Assalti ad armeria e carrozzeria, fermati quattro giovani francesi

Poco dopo le tre una nuova segnalazione ha raggiunto la centrale operativa: un testimone ha riferito di un furto in una carrozzeria in Hemmikerstrasse a Ormalingen. All’arrivo delle forze dell’ordine, due sospetti sono fuggiti, ma sono stati bloccati e arrestati poco dopo grazie all’intervento di diverse pattuglie.

Le ricerche sono proseguite nelle ore successive. Intorno alle 6, il cane di servizio Clay, insieme al suo conduttore, ha individuato e fermato un terzo sospetto su una strada forestale in direzione Hemmiken. Quasi contemporaneamente, una pattuglia della polizia cantonale di Argovia ha arrestato un quarto complice presso una fermata dell’autobus a Hemmiken.