Oltre 5mila firme per l'abolizione della tassa militare

L'organizzazione contesta inoltre l'idea che il tributo rappresenti una semplice compensazione per chi non svolge il servizio militare. «Si tratta di una vera e propria mistificazione», sostiene la GC. «Mentre chi presta servizio può farlo indipendentemente dalla propria situazione economica ed è anche retribuito, chi è esonerato per ragioni di salute è chiamato a versare un contributo importante che incide sul suo potere d'acquisto».