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Fumo a bordo: volo Swiss costretto a un atterraggio d’emergenza

Paura sull'LX16 partito da Zurigo alla volta di New York. Il velivolo è infine atterrato senza problemi nel Maine.
Fumo a bordo: volo Swiss costretto a un atterraggio d’emergenza
Imago
Fonte Sda
di Redazione
Fumo a bordo: volo Swiss costretto a un atterraggio d’emergenza
Paura sull'LX16 partito da Zurigo alla volta di New York. Il velivolo è infine atterrato senza problemi nel Maine.

ZURIGO - Un aereo della Swiss è stato costretto a effettuare un atterraggio d’emergenza a causa di uno sviluppo di fumo a bordo. Il volo LX16, partito da Zurigo e diretto a New York, è stato dirottato verso Bangor, nello Stato americano del Maine.

L’atterraggio è avvenuto in sicurezza e senza ulteriori incidenti, ha comunicato la compagnia aerea su richiesta dell’agenzia Keystone-SDA lunedì sera. Secondo le informazioni disponibili, il fumo sarebbe stato rilevato nella parte anteriore della Business Class.

All’arrivo a Bangor, i vigili del fuoco erano presenti a titolo precauzionale. Dopo i controlli, non sono stati riscontrati né focolai né fonti di calore all’interno dell’aereo. Le cause dello sviluppo di fumo non sono ancora state chiarite.

Tutti i 208 passeggeri e i membri dell’equipaggio stanno bene. La Swiss ha indicato che sta assistendo i viaggiatori e sta organizzando con urgenza la prosecuzione del loro viaggio verso la destinazione finale.

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