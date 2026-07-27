Fumo a bordo: volo Swiss costretto a un atterraggio d’emergenza

All’arrivo a Bangor, i vigili del fuoco erano presenti a titolo precauzionale. Dopo i controlli, non sono stati riscontrati né focolai né fonti di calore all’interno dell’aereo. Le cause dello sviluppo di fumo non sono ancora state chiarite.

Tutti i 208 passeggeri e i membri dell’equipaggio stanno bene. La Swiss ha indicato che sta assistendo i viaggiatori e sta organizzando con urgenza la prosecuzione del loro viaggio verso la destinazione finale.