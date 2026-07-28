VALLESE
Cielo illuminato dalle fiamme che bruciano i fienili
Pompieri in azione lunedì sera, verso le 23, a Sierre. Il loro lavoro è proseguito fino a questa mattina
Cielo illuminato dalle fiamme che bruciano i fienili
20 Minutes/ lettore-reporter
L'incendio era visibile da lontano.
Cielo illuminato dalle fiamme che bruciano i fienili
0 / 3
Cielo illuminato dalle fiamme che bruciano i fienili
Pompieri in azione lunedì sera, verso le 23, a Sierre. Il loro lavoro è proseguito fino a questa mattina
Cielo illuminato dalle fiamme che bruciano i fienili
Pompieri in azione lunedì sera, verso le 23, a Sierre. Il loro lavoro è proseguito fino a questa mattina
VALLESE - Notte movimentata tra lunedì e martedì a Sierre (VS). Intorno alle 23 è scoppiato un incendio sulla route du Simplon, che ha coinvolto diversi fienili. Numerosi lettori hanno inviato ai colleghi di 20 Minutes immagini impressionanti delle fiamme.
La polizia vallesana ha comunicato l’accaduto durante la notte, invitando gli abitanti a lasciare libere le vie d’accesso per i mezzi di soccorso e a evitare la zona.
Secondo gli aggiornamenti di martedì mattina, l’incendio è sotto controllo, anche se sul posto sono ancora presenti degli operatori. Le cause del rogo restano al momento sconosciute, così come l’eventuale presenza di feriti.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SVIZZERA