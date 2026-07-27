Compra a poco, scopre che è preziosissima, la rivende per una fortuna

Wilt Chamberlain, scomparso nel 1999 a 63 anni, è considerato uno dei più grandi giocatori della storia del basket. Negli anni Sessanta e nei primi anni Settanta dominò la lega, stabilendo record ancora imbattuti, come i 100 punti segnati in una singola partita nel 1962. In carriera ha totalizzato 31'419 punti, che lo collocano tra i migliori marcatori di sempre.

Alto 2,16 metri, Chamberlain vinse due titoli NBA: nel 1967 con i Philadelphia 76ers e nel 1972 con i Los Angeles Lakers, stagione in cui fu nominato MVP delle finali. Proprio a quell’annata risale la giacca ritrovata, che aveva attirato l’attenzione del giovane in un negozio di beneficenza in Oregon lo scorso gennaio.