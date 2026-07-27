Compra a poco, scopre che è preziosissima, la rivende per una fortuna
Quinn Brown ha fatto una scoperta sensazionale in un negozio di seconda mano: una giacchetta da allenamento originale di Wilt Chamberlain
Quinn Brown ha fatto una scoperta sensazionale in un negozio di seconda mano: una giacchetta da allenamento originale di Wilt Chamberlain
SALEM - Una vecchia giacchetta da allenamento appartenuta alla leggenda della NBA Wilt Chamberlain è stata venduta all’asta negli Stati Uniti per 89'000 dollari (72'500 franchi circa). La particolarità è che il capo era stato acquistato in un negozio di seconda mano per appena 3.07 dollari, circa 2.50 franchi.
A realizzare l’affare è stato il 19enne Quinn Brown che, scoperto dopo l'acquisto che il capo era stato indossato da Chamberlain durante le finali NBA del 1972, lo ha rivenduto tramite la casa d’aste Sotheby’s, firmando un enorme guadagno.
Wilt Chamberlain, scomparso nel 1999 a 63 anni, è considerato uno dei più grandi giocatori della storia del basket. Negli anni Sessanta e nei primi anni Settanta dominò la lega, stabilendo record ancora imbattuti, come i 100 punti segnati in una singola partita nel 1962. In carriera ha totalizzato 31'419 punti, che lo collocano tra i migliori marcatori di sempre.
Alto 2,16 metri, Chamberlain vinse due titoli NBA: nel 1967 con i Philadelphia 76ers e nel 1972 con i Los Angeles Lakers, stagione in cui fu nominato MVP delle finali. Proprio a quell’annata risale la giacca ritrovata, che aveva attirato l’attenzione del giovane in un negozio di beneficenza in Oregon lo scorso gennaio.
Brown, che rivende abiti usati online, ha raccontato di aver notato il capo in una cesta insieme con molti altri. Dopo averne verificato l’autenticità, si è rivolto a Sotheby’s, che ne ha stimato il valore tra 150'000 e 250'000 dollari, cifra poi non raggiunta in asta. Il 19enne ha dichiarato di voler investire il ricavato, dopo essersi concesso un viaggio in Vietnam.