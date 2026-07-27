Fontana vola al Mugello: arriva il primo podio stagionale
Weekend da protagonisti per l'equipaggio del Centri Porsche Ticino, autore della miglior prestazione stagionale nel GT4 Italy Series.
Weekend da protagonisti per l'equipaggio del Centri Porsche Ticino, autore della miglior prestazione stagionale nel GT4 Italy Series.
MUGELLO - Il GT4 Italy Series sorride ad Alex Fontana e Danilo Arfini. Sul circuito del Mugello, l'equipaggio del Centri Porsche Ticino ha conquistato il primo podio stagionale al volante della Porsche 718 Cayman GT4 #75, raccogliendo il miglior risultato dell'anno al termine di un weekend in costante crescita.
Le basi del successo sono state gettate già nelle qualifiche del sabato. Se Arfini ha ottenuto il 15° tempo assoluto in vista di gara-1, Fontana ha invece firmato una splendida pole position per gara-2 con il crono di 1:56.533, confermando tutto il proprio potenziale.
La prima gara ha visto Arfini prendere il via e gestire con maturità il proprio stint, migliorando progressivamente il ritmo e mantenendo la 15ª posizione. Dopo il cambio pilota è salito in cattedra Fontana, autore di una rimonta convincente che ha permesso alla Porsche ticinese di risalire fino al settimo posto finale.
La svolta del fine settimana è arrivata però nella gara di domenica. Scattato dalla pole, Fontana ha difeso la leadership con autorità, resistendo per oltre venti minuti ai continui attacchi degli inseguitori e riuscendo persino a costruire un vantaggio di quasi 15 secondi sul terzo classificato.
Dopo il pit stop è stato Arfini a raccogliere il testimone, rientrando in pista ancora al comando. Nel finale ha dovuto cedere una posizione, ma ha tagliato il traguardo in seconda piazza, regalando così al team il primo podio della stagione.
«È stato un fine settimana estremamente positivo», ha commentato Fontana al termine della gara. «Sono soprattutto felice di vedere Danilo migliorare continuamente, giro dopo giro e gara dopo gara. Questo podio al Mugello ne è la dimostrazione. Ora dobbiamo continuare su questa strada per il resto della stagione».
Weekend positivo anche per la seconda vettura dell'Academy di Alex Fontana, affidata a Jorden Dolischka e Noah Massa, capace di chiudere con un sesto posto in gara-1 e un ottavo in gara-2.
Grazie ai risultati ottenuti al Mugello, la coppia Fontana-Arfini porta a casa 19 punti preziosi in classifica e guarda con fiducia al prossimo appuntamento del GT4 Italy Series, in programma il 6 settembre sul circuito di Imola.