Fontana vola al Mugello: arriva il primo podio stagionale

La prima gara ha visto Arfini prendere il via e gestire con maturità il proprio stint, migliorando progressivamente il ritmo e mantenendo la 15ª posizione. Dopo il cambio pilota è salito in cattedra Fontana, autore di una rimonta convincente che ha permesso alla Porsche ticinese di risalire fino al settimo posto finale.

La svolta del fine settimana è arrivata però nella gara di domenica. Scattato dalla pole, Fontana ha difeso la leadership con autorità, resistendo per oltre venti minuti ai continui attacchi degli inseguitori e riuscendo persino a costruire un vantaggio di quasi 15 secondi sul terzo classificato.