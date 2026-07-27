Terremoto FIGC, si dimettono Maldini e Leonardo

La decisione del presidente federale Giovanni Malagò di sollevare dall’incarico l’attuale allenatore dello United FC non è andata giù a Paolo Maldini e Leonardo, che hanno rassegnato le dimissioni dai rispettivi ruoli di DT e consulente. Insomma il progetto lanciato in pompa magna solo una decina di giorni fa è già naufragato. Il calcio italiano, dopo il terzo Mondiale consecutivo mancato, si espone così all’ennesima brutta figura.