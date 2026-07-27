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Terremoto FIGC, si dimettono Maldini e Leonardo

Il Direttore tecnico e il consulente hanno deciso di andarsene dopo la bocciatura di Andrea Pirlo: «Frattura insanabile»
Terremoto FIGC, si dimettono Maldini e Leonardo
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di Adriano De NeriGiornalista
Terremoto FIGC, si dimettono Maldini e Leonardo
Il Direttore tecnico e il consulente hanno deciso di andarsene dopo la bocciatura di Andrea Pirlo: «Frattura insanabile»
CALCIO: Risultati e classifiche

ROMA - Come un domino. Cade la prima tessera. Seguono le altre. Quelle a lei collegate. Quelle più vicine. È quello che è successo all'interno della Federazione italiana di calcio: dopo la caduta di Andrea Pirlo, abbattuto dalle sue connessioni con uno dei principali bookmaker russi, ora anche i suoi principali sostenitori - stando a quanto anticipa l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano - hanno deciso di fare un passo indietro.

La decisione del presidente federale Giovanni Malagò di sollevare dall’incarico l’attuale allenatore dello United FC non è andata giù a Paolo Maldini e Leonardo, che hanno rassegnato le dimissioni dai rispettivi ruoli di DT e consulente. Insomma il progetto lanciato in pompa magna solo una decina di giorni fa è già naufragato. Il calcio italiano, dopo il terzo Mondiale consecutivo mancato, si espone così all’ennesima brutta figura.

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