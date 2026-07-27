Terremoto FIGC, si dimettono Maldini e Leonardo
Il Direttore tecnico e il consulente hanno deciso di andarsene dopo la bocciatura di Andrea Pirlo: «Frattura insanabile»
ROMA - Come un domino. Cade la prima tessera. Seguono le altre. Quelle a lei collegate. Quelle più vicine. È quello che è successo all'interno della Federazione italiana di calcio: dopo la caduta di Andrea Pirlo, abbattuto dalle sue connessioni con uno dei principali bookmaker russi, ora anche i suoi principali sostenitori - stando a quanto anticipa l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano - hanno deciso di fare un passo indietro.
La decisione del presidente federale Giovanni Malagò di sollevare dall’incarico l’attuale allenatore dello United FC non è andata giù a Paolo Maldini e Leonardo, che hanno rassegnato le dimissioni dai rispettivi ruoli di DT e consulente. Insomma il progetto lanciato in pompa magna solo una decina di giorni fa è già naufragato. Il calcio italiano, dopo il terzo Mondiale consecutivo mancato, si espone così all’ennesima brutta figura.
🚨🇮🇹 Paolo Maldini and Leonardo RESIGN from their roles as Italy Federation technical director and advisor.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026
Decision to leave the project just 10 days after joining due to president Malagò being against appointing Andrea Pirlo as new head coach for Italian national team.
The… pic.twitter.com/UYEtFJCjRw