Sulzer sotto le attese sul fatturato, sopra su Ebitda e ordini
Nuove commesse giù del 9% a 1,8 miliardi, ma l’utile netto sale a 139 milioni (+8%)
ZURIGO - Ordinativi in calo per Sulzer nel primo semestre. Il gruppo industriale zurighese ha registrato nuove commesse per 1,8 miliardi di franchi, in flessione del 9% su base annua. A livello organico, cioè al netto degli effetti valutari e delle operazioni straordinarie, la contrazione si limita al 4%, emerge dalle comunicazioni diffuse oggi.
In diminuzione anche il fatturato, sceso del 4% a 1,7 miliardi di franchi. In controtendenza invece la redditività: il risultato operativo Ebitda è salito del 3% a 259 milioni, mentre l’utile netto ha raggiunto i 139 milioni, in crescita dell’8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
La dirigenza guarda con fiducia alla seconda parte dell’esercizio, che dovrebbe risultare più dinamica della prima metà dell’anno. Vengono pertanto confermati gli obiettivi per il 2026, che prevedono una progressione delle nuove commesse compresa fra l’1% e il 5% e un aumento del fatturato tra il 2% e il 5%.
I dati pubblicati risultano superiori alle aspettative degli analisti per quanto riguarda ordinazioni ed Ebitda, mentre il fatturato si colloca leggermente al di sotto delle previsioni. Per valutare la reazione del mercato sarà necessario attendere l’apertura della borsa alle 09.00. Dall’inizio dell’anno il titolo Sulzer ha perso il 7%, mentre su dodici mesi la flessione è dell’8%; su cinque anni resta però una performance positiva del 59%.
Fondata nel 1834 a Winterthur, Sulzer è uno dei marchi storici dell’economia svizzera. L’azienda impiega oggi circa 13’300 persone a tempo pieno ed è attiva nelle applicazioni di ingegneria dei fluidi e nel trattamento chimico, con tecnologie per pompaggio, miscelazione, separazione e purificazione ad alta efficienza energetica.