Sulzer sotto le attese sul fatturato, sopra su Ebitda e ordini

La dirigenza guarda con fiducia alla seconda parte dell’esercizio, che dovrebbe risultare più dinamica della prima metà dell’anno. Vengono pertanto confermati gli obiettivi per il 2026, che prevedono una progressione delle nuove commesse compresa fra l’1% e il 5% e un aumento del fatturato tra il 2% e il 5%.

I dati pubblicati risultano superiori alle aspettative degli analisti per quanto riguarda ordinazioni ed Ebitda, mentre il fatturato si colloca leggermente al di sotto delle previsioni. Per valutare la reazione del mercato sarà necessario attendere l’apertura della borsa alle 09.00. Dall’inizio dell’anno il titolo Sulzer ha perso il 7%, mentre su dodici mesi la flessione è dell’8%; su cinque anni resta però una performance positiva del 59%.