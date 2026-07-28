Sika cresce, nonostante il peso del franco

Le acquisizioni hanno contribuito nella misura dell'1,1%. In termini organici, Sika è cresciuta del 2,9% nel semestre e addirittura del 5,7% nel secondo trimestre. Ciò segna una svolta: il gruppo non registrava una crescita organica dal terzo trimestre del 2025.

In termini di redditività la società con sede a Baar ha dovuto registrare solo lievi cali, non da ultimo grazie ai risparmi sui costi derivanti da un programma di efficienza. L'utile operativo a livello di EBITDA è sceso dello 0,7% a 1,06 miliardi di franchi. Il margine corrispondente è salito leggermente al 19,0%.