AT1 Credit Suisse, nuova sconfitta per gli investitori

Berna prende atto con favore della sentenza Usa

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) accoglie con soddisfazione la sentenza di una corte d'appello di New York che ha respinto un ricorso di investitori riguardanti l'azzeramento del valore delle obbligazioni AT1 di Credit Suisse, avvenuto nell'ambito dell'acquisizione della banca da parte di UBS, nel 2023.

«Il tribunale ha confermato l'opinione secondo cui le corti americane non sono competenti per giudicare un'azione legale di questo tipo», ha indicato un portavoce contattato dall'agenzia Awp.

I ricorrenti avrebbero ora la possibilità, a determinate condizioni, di richiedere un riesame della sentenza da parte della Court of Appeals o della Corte Suprema degli Stati Uniti, ha confermato l'addetto stampa. Gli ostacoli per un tale riesame vengono però ritenuti «molto elevati». A parte ciò, il procedimento giudiziario negli Stati Uniti sarebbe ora concluso, fa sapere il DFF.