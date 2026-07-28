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SVIZZERA / STATI UNITI

AT1 Credit Suisse, nuova sconfitta per gli investitori

La corte d'appello di New York conferma l'immunità della Svizzera, respingendo il ricorso sull'azzeramento delle obbligazioni.
AT1 Credit Suisse, nuova sconfitta per gli investitori
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Fonte Ats
di Redazione
AT1 Credit Suisse, nuova sconfitta per gli investitori
La corte d'appello di New York conferma l'immunità della Svizzera, respingendo il ricorso sull'azzeramento delle obbligazioni.

NEW YORK - Lo stato svizzero ha ottenuto un'importante vittoria nel contenzioso legale negli Stati Uniti riguardante l'azzeramento del valore delle obbligazioni AT1 di Credit Suisse, avvenuto nell'ambito dell'acquisizione della banca da parte di UBS. Una corte d'appello di New York ha infatti respinto il ricorso presentato da un gruppo di creditori contro il giudizio di primo grado che aveva già dato ragione alle autorità elvetiche.

La sentenza della United States Court of Appeals, datata metà luglio, disponibile online e di cui riferisce oggi l'Aargauer Zeitung, conferma l'orientamento del tribunale distrettuale: nell'ambito della contestata cancellazione dei titoli AT1 in circolazione la Confederazione non ha agito come un operatore privato sul mercato, bensì come autorità di regolamentazione. Di conseguenza i giudici americani hanno stabilito che lo stato elvetico gode dell'immunità sovrana e non è soggetto alla giurisdizione dei tribunali statunitensi.

La battaglia legale era stata avviata nel giugno 2024 da un gruppo di investitori internazionali che vantavano richieste per un ammontare complessivo di circa 370 milioni di dollari (300 milioni di franchi al cambio attuale). La loro istanza era stata respinta nell'autunno 2025 dal tribunale distrettuale di New York.

Sulla scia della crisi finanziaria del 2008, le obbligazioni AT1 (Additional Tier 1) sono titoli di debito emessi dalle banche che appartengono alla categoria di strumenti finanziari definiti come «strumenti di patrimonializzazione» (o «strumenti di capitale ibrido») dalle norme internazionali di Basilea III volte a migliorare la solidità degli istituti e a scongiurare tracolli. Si tratta di titoli a rendimento più elevato di altri, perché esposti a rischi maggiori: in caso di un evento scatenante, come un salvataggio statale, gli AT1 possono infatti prevedere clausole di "write-off" (cioè di cancellazione contabile) o di conversione in azioni.

Nel marzo 2023 l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finma) aveva affermato che l'acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS rappresentava appunto uno degli eventi che permettevano la cancellazione del debito. Erano così state azzerate obbligazioni CS per circa 16 miliardi di franchi nell'ambito di un'operazione orchestrata dal Consiglio federale - su pressione internazionale - al di fuori dell'ordinamento giuridico vigente, in base al diritto di necessità e con il ricorso ad ampissime garanzie statali. Una mossa che aveva provocato un terremoto sui mercati obbligazionari, generando forti perdite per gli investitori e dando la stura a un'ondata di azioni legali contro la Confederazione.

Berna prende atto con favore della sentenza Usa
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) accoglie con soddisfazione la sentenza di una corte d'appello di New York che ha respinto un ricorso di investitori riguardanti l'azzeramento del valore delle obbligazioni AT1 di Credit Suisse, avvenuto nell'ambito dell'acquisizione della banca da parte di UBS, nel 2023.
«Il tribunale ha confermato l'opinione secondo cui le corti americane non sono competenti per giudicare un'azione legale di questo tipo», ha indicato un portavoce contattato dall'agenzia Awp.
I ricorrenti avrebbero ora la possibilità, a determinate condizioni, di richiedere un riesame della sentenza da parte della Court of Appeals o della Corte Suprema degli Stati Uniti, ha confermato l'addetto stampa. Gli ostacoli per un tale riesame vengono però ritenuti «molto elevati». A parte ciò, il procedimento giudiziario negli Stati Uniti sarebbe ora concluso, fa sapere il DFF.

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