«La Svizzera ha i mezzi per prevenire tali attentati»

Abdul B. voleva unirsi all’IS in Siria e, secondo i media, prima dell’attentato aveva pubblicato online una sua foto con un’arma, circostanza che aveva portato a una perquisizione domiciliare. Nonostante ciò, era ancora in libertà e ha potuto compiere l’attacco. Non avrebbe dovuto essere già in carcere?

«Il tribunale lo ha condannato secondo il diritto penale minorile. In linea di principio, questo sistema è orientato alla risocializzazione e al reinserimento, più che a lunghe pene detentive. Una condanna al carcere non avrebbe risolto il problema. Dopo fatti simili, una parte dell’opinione pubblica chiede che persone come Abdul B. vengano isolate definitivamente. Ma non è così che funziona il nostro sistema giuridico, né è un modo efficace per prevenire la violenza nel lungo periodo».

L’uomo voleva unirsi all’IS e sembrerebbe aver minacciato di voler compiere un attentato prima del CSD. Non c’erano segnali sufficienti per prevenire quanto accaduto?

«Come detto, devono esserci stati errori nella gestione delle informazioni e nella collaborazione tra giustizia, polizia e gli operatori dei programmi di deradicalizzazione. Ora è necessario chiarire con precisione cosa sia successo. Esistono anche esempi in Svizzera di giovani che volevano partire per la Siria, sono stati fermati e oggi conducono una vita normale: fanno un apprendistato, lavorano e contribuiscono alla società. Il fatto di aver voluto unirsi all’IS in giovane età non può giustificare una detenzione a vita, anche perché non è così che si combatte la radicalizzazione».