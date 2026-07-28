La lettiera dei gatti mette sotto pressione le discariche svizzere

Galeotta fu la lettiera minerale

Circa la metà dei rifiuti urbani in Svizzera viene incenerita, producendo energia per elettricità e riscaldamento. Tuttavia, alcuni materiali - tra cui vetro, ceramica e sostanze minerali - non bruciano e si trasformano in scorie da depositare in discariche speciali. Per ogni tonnellata di rifiuti inceneriti si generano circa 190 chilogrammi di residui. Secondo l’Ufficio federale dell’ambiente (Bafu), l’8% di queste scorie è riconducibile alla lettiera minerale per gatti.