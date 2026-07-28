Siccità e rischio incendi: vietati fuochi e petardi per il 1° agosto
Solo eccezionalmente potranno essere autorizzati spettacoli pirotecnici in condizioni di sicurezza controllata.
Solo eccezionalmente potranno essere autorizzati spettacoli pirotecnici in condizioni di sicurezza controllata.
BELLINZONA - Considerato il perdurare della siccità e il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto, la Sezione forestale del Dipartimento del territorio ha diramato un comunicato stampa in cui invita la popolazione a prestare la massima prudenza durante le celebrazioni del 1° agosto. È dunque raccomandato di evitare qualsiasi comportamento che possa provocare incendi, di non utilizzare fuochi pirotecnici o petardi e di non accedere falò commemorativi.
La Sezione forestale del Dipartimento del territorio ricorda che è attualmente in vigore il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto. Si rammenta in particolare che sono vietati tutti i fuochi pirotecnici, i petardi e i falò, sia da parte di privati cittadini sia nell'ambito di manifestazioni organizzate dalle Autorità locali.
Eventuali autorizzazioni eccezionali, con il consenso della Sezione forestale, possono essere rilasciate esclusivamente dai Municipi sotto la loro piena responsabilità e limitatamente a manifestazioni per le quali il rischio di innesco d'incendio è ritenuto contenuto, come ad esempio gli spettacoli pirotecnici organizzati sui laghi.
Considerata la persistente siccità e l'estrema vulnerabilità del bosco, la Sezione forestale rivolge un fermo appello alla popolazione affinché rispetti con il massimo rigore le disposizioni emanate dalle Autorità. Anche una minima disattenzione o un gesto apparentemente innocuo possono infatti provocare un incendio boschivo, con conseguenze per il patrimonio forestale, l'ambiente e la sicurezza delle persone.
La collaborazione e il senso di responsabilità di ciascuno sono fondamentali per prevenire gli incendi boschivi. La popolazione è dunque invitata ad adottare la massima prudenza, evitando qualsiasi comportamento che possa costituire un rischio di innesco e contribuendo così alla salvaguardia del nostro patrimonio naturale.