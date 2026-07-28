Da Airolo ad Andermatt con la funivia, al via lo studio di fattibilità

Lo studio preliminare, avviato in questi giorni con l’aggiudicazione dei mandati, «esplorerà le premesse e le prospettive del progetto Porta Gottardo, con l’obiettivo di promuovere il pensiero e l’azione imprenditoriale nell’ampia regione tra Urserental e Leventina, con ricadute positive sulle Tre Valli e sulla Surselva, già collegata ad Andermatt».

L’obiettivo, si legge, «è uno sviluppo turistico sostenibile dell’area del San Gottardo, con una fruizione del territorio su quattro stagioni e una mobilità più sostenibile, nel rispetto dei valori paesaggistici, ambientali e culturali della regione». I risultati dello studio sono attesi per l’inizio del 2027.