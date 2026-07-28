Da Airolo ad Andermatt con la funivia, al via lo studio di fattibilità
L'ok, nuovo step dell'ambizioso progetto Porta Gottardo, arriva dai cantoni di Ticino, Uri e Grigioni.
L'ok, nuovo step dell'ambizioso progetto Porta Gottardo, arriva dai cantoni di Ticino, Uri e Grigioni.
AIROLO - I Cantoni Ticino, Uri e Grigioni hanno approvato, nell’ambito del Programma San Gottardo (PSG), un contributo per finanziare uno studio preliminare di fattibilità del progetto Porta Gottardo, che prevede il collegamento tra Airolo e Andermatt tramite impianti di risalita.
La notizia è stata comunicata con una nota dal gruppo promotore, che precisa come lo studio sarà finanziato per il 50% da enti pubblici e per il restante 50% da soggetti privati.
Lo studio preliminare, avviato in questi giorni con l’aggiudicazione dei mandati, «esplorerà le premesse e le prospettive del progetto Porta Gottardo, con l’obiettivo di promuovere il pensiero e l’azione imprenditoriale nell’ampia regione tra Urserental e Leventina, con ricadute positive sulle Tre Valli e sulla Surselva, già collegata ad Andermatt».
L’obiettivo, si legge, «è uno sviluppo turistico sostenibile dell’area del San Gottardo, con una fruizione del territorio su quattro stagioni e una mobilità più sostenibile, nel rispetto dei valori paesaggistici, ambientali e culturali della regione». I risultati dello studio sono attesi per l’inizio del 2027.
Questo nuovo passo segue un primo studio preliminare sull’impatto ambientale e paesaggistico realizzato nel 2025. Quest’ultimo «non aveva evidenziato criticità tali da compromettere lo sviluppo del progetto, aprendo così la strada alla richiesta di finanziamento per lo studio di fattibilità ora avviato».
Un ampio consenso
Il progetto Porta Gottardo può contare «su un consenso ampio e trasversale, che coinvolge enti pubblici e attori economici su entrambi i versanti del massiccio».
I Comuni di Airolo, Bedretto, Dalpe e Quinto «hanno confermato il proprio sostegno, segno di un impegno concreto delle amministrazioni locali». A questo si aggiungono l’adesione di Andermatt-Sedrun Sport AG e dell’ERS-BV, che hanno espresso il proprio appoggio con una lettera d’interesse. Sono inoltre in corso contatti costanti e proficui con i Comuni dell’Urserental e i Patriziati di Airolo e Ursern, oltre che con numerosi altri enti interessati allo sviluppo della regione, a conferma della vasta rete di collaborazione che accompagna la nascita di Porta Gottardo.
«Oggi inizia una fase ancora più importante»
A nome del gruppo promotore, Mauro Pini esprime soddisfazione per questo primo passo: «Siamo molto lieti che il progetto Porta Gottardo abbia ricevuto un sostegno così ampio e concreto da parte delle istituzioni e degli attori economici della regione. Il via libera allo studio preliminare di fattibilità rappresenta il riconoscimento del lavoro svolto finora e, al tempo stesso, l’inizio di una fase ancora più importante. Continueremo a coltivare un dialogo aperto e costante con tutti gli stakeholder coinvolti sui due versanti del Gottardo, nonché con le associazioni ambientaliste, perché è proprio da questa collaborazione che nascerà il futuro turistico ed economico della regione».