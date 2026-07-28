Divieto di fuochi per il primo d'agosto, vale anche per il Grigioni italiano

Tutte le regioni grigionesi con allerta massima

Il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto è già in vigore per la Valle grigione del Reno e per le regioni Prettigovia, Schanfigg, Surselva, Heinzenberg/Domigliasca, Schams-Albula, Moesano, Bregaglia e Valposchiavo. Da martedì 28 luglio il divieto si estende anche alle regioni Rheinwald, Surses, Bergün Filisur, Davos-Klosters e Val Müstair.



Nelle altre regioni del Cantone, i focolari designati possono essere utilizzati solo con la massima cautela. Il fuoco non deve mai essere lasciato incustodito e deve essere completamente spento prima di abbandonare il luogo.



Un miglioramento della situazione è atteso solo dopo precipitazioni abbondanti e prolungate per più giorni. Brevi temporali o piogge isolate non sono sufficienti.

