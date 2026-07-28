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Arriva la canicola di Grado 4: «Anche chi è in buona salute è a rischio»

I consigli del Cantone rivolte alla popolazione, con un'attenzione particolare ai soggetti più sensibili (lattanti e anziani) così come ai lavoratori, per fronteggiare i prossimi roventi giorni. E intanto l'allerta è stata confermata (al rialzo).
Arriva la canicola di Grado 4: «Anche chi è in buona salute è a rischio»
Archivio Ti-Press / Gabriele Putzu
Fonte Cantone Ticino
elaborata da Redazione
Arriva la canicola di Grado 4: «Anche chi è in buona salute è a rischio»
I consigli del Cantone rivolte alla popolazione, con un'attenzione particolare ai soggetti più sensibili (lattanti e anziani) così come ai lavoratori, per fronteggiare i prossimi roventi giorni. E intanto l'allerta è stata confermata (al rialzo).

BELLINZONA - A partire da domani, mercoledì 29 luglio, MeteoSvizzera prevede una nuova allerta canicola di livello 4 nelle basse quote del Ticino centro meridionale e di livello 3 nelle valli dell’alto Ticino fino a mercoledì 5 agosto.

Il Gruppo operativo salute e ambiente (GOSA) del Cantone «ribadisce l’importanza di adottare misure per proteggersi e ridurre i rischi sanitari, di prestare particolare attenzione alle persone più fragili e alle persone che svolgono attività lavorative all’aperto. È fortemente raccomandato ridurre le attività all’aperto nelle ore più calde».

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Canicola, la preallerta si tinge di rosso: previsti fino a 36 gradi

Durante questo periodo prolungato di caldo intenso «tutti, comprese le persone che godono di buona salute, possono soffrire forti disagi dovuti alla ridotta capacità del corpo di contrastare e ridurre la temperatura in eccesso ed essere a rischio di sviluppare patologie gravi quali il colpo di sole, il colpo di calore e il collasso di calore».

«Si ricorda alle persone che soffrono di patologie croniche, in particolare cardiovascolari, respiratorie, renali o psichiche, che alcuni farmaci possono influire sulla termoregolazione e favorire la disidratazione: si consiglia di consultare il medico curante o il farmacista», aggiunge il GOSA.

Raccomandazioni per la popolazione

    • bere molta acqua e mangiare cibi freschi e leggeri, consumando frutta e verdura
    • evitare le bevande alcoliche
    • evitare l’attività fisica in generale ed in particolare durante le ore più calde della giornata;
    • rinfrescare le abitazioni oscurando le finestre durante il giorno e arieggiando bene durante la notte
    • rinfrescare il più possibile il corpo con docce, stando in casa o in zone fresche e, se possibile, in ambienti climatizzati nelle ore di maggiore caldo
    • proteggere adeguatamente la pelle contro gli effetti nocivi del sole: indossare abiti leggeri, non aderenti e di colore chiaro, preferibilmente a maniche lunghe che consentano l’evaporazione tramite il sudore ma che proteggono dal calore elevato e applicare la crema solare; indossare un copricapo
    • contattare le persone vicine (parenti, vicini di casa, in particolare gli anziani che sono soli e/o con malattie croniche) e assicurarsi che stiano bene e che seguano (e siano in grado di seguire) le raccomandazioni diramate
    • tenersi informati attraverso i mass-media, i bollettini meteorologici o consultando la App di MeteoSvizzera     

Raccomandazioni per lattanti, bambini e persone particolarmente sensibili

I meccanismi fisiologici di protezione contro il caldo (traspirazione, vasodilatazione) sono meno performanti nei lattanti, nei bambini, nelle persone anziane e/o persone affette da malattie croniche e/o che assumono farmaci regolarmente.

Per i lattanti in carrozzina è molto importante non chiudere con un telo la cappottina al fine di permettere all’aria di circolare. Per le persone particolarmente sensibili alla canicola è inoltre consigliabile:

    • fare o far fare più spesso la doccia e bere o far bere acqua
    • informare i vicini o i servizi sociali se si deve passare un periodo da soli
    • consultare il medico o il farmacista

Raccomandazioni a tutela della salute dei lavoratori

    • prevedere una ventilazione naturale o meccanica (ventilatori, cortine d’aria) per un rinnovo d’aria più frequente e una maggiore velocità di circolazione
    • negli spazi limitati (ad es. cabina di guida o di una gru) l’aria dovrebbe essere raffreddata
    • raffreddamento notturno per rinfrescare i locali e aerare bene nelle prime ore del mattino
    • fare in modo di non lavorare durante le ore più calde della giornata (per esempio, di comune accordo con i lavoratori, inizio della giornata alle ore 06:00);laddove possibile ridurre la mole di lavoro e il lavoro muscolare (muscolatura delle braccia, delle gambe e del tronco) allo stretto necessario
    • ridurre la durata di permanenza nelle zone calde indispensabili alla produzione
    • preferire diverse pause brevi più efficaci rispetto a poche pause lunghe (almeno 10 minuti ogni ora), fornire la possibilità di riposarsi in un locale fresco e gradevole
    • usare dispositivi di protezione per il capo e occhiali da sole e indossare abiti leggeri, larghi e di colore chiaro, che consentono l’evaporazione tramite il sudore, ma che ostacolano il calore elevato
    • applicare una crema solare
    • bere acqua fresca o tè poco zuccherato in quantità sufficiente prima di avvertire la sensazione di sete: si consiglia di assumere 2,5 decilitri 30 minuti prima di iniziare il lavoro e la stessa quantità ogni 20 minuti
    • mangiare cibi freschi e leggeri e nessun consumo di alcol
    • formare il personale sui pericoli legati al caldo e sui sintomi da stress termico e comunicare le misure stabilite  
    • verificare periodicamente il piano dei provvedimenti per assicurarsi che sia aggiornato e per prevedere, se necessario, ulteriori misure di miglioramento

Intanto MeteoSvizzera conferma (al rialzo) la preallerta
Arriva poco dopo la nota congiunta del DSS/DFE la conferma dell'allerta da parte di Locarno Monti, con temperature riviste al rialzo. Questa, lo ricordiamo, è valida su tutto il cantone al di sotto degli 800 metri.

Per quanto riguarda l'Alto Ticino si parla di Grado 3 (pericolo marcato ) con massime fra i 31 e i 35 gradi e minime fra i 18 e i 22 gradi.

Per il resto del cantone, Moesano compreso, sarà invece di Grado 4 (pericolo forte) con massime fra i 33 e i 36 gradi e minime fra i 20 e 24 gradi.

Resterà comunque relativamente bassa l'umidità compresa su tutto il territorio fra il 30 e il 45%.

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