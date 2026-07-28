Arriva la canicola di Grado 4: «Anche chi è in buona salute è a rischio»

Intanto MeteoSvizzera conferma (al rialzo) la preallerta

Arriva poco dopo la nota congiunta del DSS/DFE la conferma dell'allerta da parte di Locarno Monti, con temperature riviste al rialzo. Questa, lo ricordiamo, è valida su tutto il cantone al di sotto degli 800 metri.



Per quanto riguarda l'Alto Ticino si parla di Grado 3 (pericolo marcato ) con massime fra i 31 e i 35 gradi e minime fra i 18 e i 22 gradi.



Per il resto del cantone, Moesano compreso, sarà invece di Grado 4 (pericolo forte) con massime fra i 33 e i 36 gradi e minime fra i 20 e 24 gradi.



Resterà comunque relativamente bassa l'umidità compresa su tutto il territorio fra il 30 e il 45%.

