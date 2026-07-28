C'è la conferma: Embolo non andava espulso per la sua simulazione

BERNA - È stata la scena che ha fatto discutere maggiormente nei quarti di finale dei Mondiali tra Svizzera e Argentina: dopo poco più di 70 minuti, Breel Embolo ha ricevuto il secondo cartellino giallo per una simulazione ed è stato espulso. Il particolare: l’arbitro Joao Pinheiro inizialmente non ha visto la simulazione e ha ammonito l’argentino Leandro Paredes.

