Marinko Jurendic nominato nuovo Chief Sports Officer dell’ASF

Marinko Jurendic vanta una pluriennale esperienza in ruoli dirigenziali e di sviluppo nel calcio professionistico sia a livello internazionale che nazionale. Il 48enne, in qualità di direttore sportivo, è stato responsabile dello sviluppo sportivo dell’FC Zürich dal 2020 al 2023 e nel 2022 ha conquistato con il club il campionato svizzero. Più recentemente, Jurendic ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo dell’FC Augsburg fino all’estate del 2025. Nella stagione 2024/25 la squadra ha ottenuto 43 punti, il suo miglior risultato in Bundesliga degli ultimi dieci anni. In precedenza, l’insegnante qualificato ha lavorato, tra l’altro, come allenatore in Svizzera e, dal 2009 al 2017, presso l'Associazione Svizzera di Football (ASF) nel settore della formazione giovanile e dello sviluppo dei talenti, nonché come direttore tecnico aggiunto.

«Con Marinko Jurendic abbiamo trovato esattamente la personalità che unisce grande competenza professio-nale, elevata credibilità e una vasta esperienza al servizio del calcio svizzero. Conosce perfettamente l’ASF e le sfide del calcio moderno, comprese le crescenti aspettative generate dal successo dei Mondiali», afferma il Presidente dell’ASF Peter Knäbel a proposito della nomina di Marinko Jurendic.