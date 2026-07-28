Marinko Jurendic nominato nuovo Chief Sports Officer dell’ASF
Il 48enne può vantare numerose esperienze di primo piano, lavorerà al fianco del presidente centrale dell'ASF Peter Knäbel
BERNA - L’Associazione Svizzera di Football (ASF) rafforza la propria direzione sportiva creando la nuova funzione di Chief Sports Officer (CSO). Per questo ruolo è stato scelto Marinko Jurendic, che assumerà la responsabilità generale dell’area sportiva. Questa comprende le tre attuali direzioni delle squadre nazionali maschili, del calcio femminile e dello sviluppo del calcio. Jurendic sarà direttamente subordinato al Presidente centrale dell’ASF, Peter Knäbel.
Con questa nuova struttura, l’ASF riunisce le proprie competenze sportive e definisce responsabilità chiare, con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente e in modo sostenibile il calcio svizzero e di rafforzare la collaborazione tra i diversi settori sportivi.
Marinko Jurendic vanta una pluriennale esperienza in ruoli dirigenziali e di sviluppo nel calcio professionistico sia a livello internazionale che nazionale. Il 48enne, in qualità di direttore sportivo, è stato responsabile dello sviluppo sportivo dell’FC Zürich dal 2020 al 2023 e nel 2022 ha conquistato con il club il campionato svizzero. Più recentemente, Jurendic ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo dell’FC Augsburg fino all’estate del 2025. Nella stagione 2024/25 la squadra ha ottenuto 43 punti, il suo miglior risultato in Bundesliga degli ultimi dieci anni. In precedenza, l’insegnante qualificato ha lavorato, tra l’altro, come allenatore in Svizzera e, dal 2009 al 2017, presso l'Associazione Svizzera di Football (ASF) nel settore della formazione giovanile e dello sviluppo dei talenti, nonché come direttore tecnico aggiunto.
«Con Marinko Jurendic abbiamo trovato esattamente la personalità che unisce grande competenza professio-nale, elevata credibilità e una vasta esperienza al servizio del calcio svizzero. Conosce perfettamente l’ASF e le sfide del calcio moderno, comprese le crescenti aspettative generate dal successo dei Mondiali», afferma il Presidente dell’ASF Peter Knäbel a proposito della nomina di Marinko Jurendic.
«Il ritorno all’ASF è per me al tempo stesso un onore e una grande gioia. Non si tratta però di un ritorno al passato, bensì di un passo impegnativo verso il futuro. La posizione di CSO offre una grande opportunità per avvicinare ulteriormente i diversi settori sportivi, collegarli tra loro e sviluppare una visione sportiva comune a tutti i livelli. La nostra ambizione deve essere quella di creare le migliori condizioni possibili per lo sviluppo dei nostri talenti e per il successo duraturo del calcio svizzero. Come abbiamo recentemente potuto constatare ai Mondiali, ciò è possibile soltanto attraverso un vero gioco di squadra», dichiara Jurendic riguardo al suo nuovo incarico.
Jurendic assumerà il suo nuovo incarico di Chief Sports Officer dell'ASF a partire dal 17 agosto 2026. Sarà presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa che si terrà il 1 settembre a Muri bei Bern e, in tale occasione, illustrerà nel dettaglio i suoi compiti e le priorità sportive dell'ASF.