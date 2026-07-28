La Francia riparte da Zizou
L'ex Real Madrid ha firmato fino al 2030
L'ex Real Madrid ha firmato fino al 2030
PARIGI - È ufficiale: sarà Zinédine Zidane a raccogliere il testimone di Didier Deschamps alla guida della Francia. La federazione ha annunciato la nomina del 54enne, campione del mondo nel 1998 e d’Europa nel 2000, con un contratto valido fino al 2030.
Da allenatore, Zizou ha conquistato 11 trofei, tutti sulla panchina del Real Madrid, tra cui spiccano le tre Champions League consecutive vinte tra il 2016 e il 2018. «È un sogno che si avvera - ha detto il neo-allenatore della Francia - Durante i cinque anni in cui mi sono preso una pausa ho ricevuto offerte per allenare un club, ma le ho rifiutate tutte per la nazionale francese, perché è l'unica cosa che volevo fare dopo la mia esperienza al Real Madrid».
Dal canto suo Deschamps lascia dopo 14 anni: nel suo ciclo ha vinto un Mondiale e una Nations League, oltre ad aver raggiunto la finale dei Mondiali nel 2022 e quella degli Europei nel 2016.