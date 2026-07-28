La Francia riparte da Zizou

Da allenatore, Zizou ha conquistato 11 trofei, tutti sulla panchina del Real Madrid, tra cui spiccano le tre Champions League consecutive vinte tra il 2016 e il 2018. «È un sogno che si avvera - ha detto il neo-allenatore della Francia - Durante i cinque anni in cui mi sono preso una pausa ho ricevuto offerte per allenare un club, ma le ho rifiutate tutte per la nazionale francese, perché è l'unica cosa che volevo fare dopo la mia esperienza al Real Madrid».

Dal canto suo Deschamps lascia dopo 14 anni: nel suo ciclo ha vinto un Mondiale e una Nations League, oltre ad aver raggiunto la finale dei Mondiali nel 2022 e quella degli Europei nel 2016.