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USA: deputato lancia un'indagine su Infantino per corruzione

Jamie Raskin punta a ottenere documenti in grado di fare luce sui legami fra la Federazione internazionale di calcio e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump
USA: deputato lancia un'indagine su Infantino per corruzione
Imago
Fonte Ats Ans
di Redazione
USA: deputato lancia un'indagine su Infantino per corruzione
Jamie Raskin punta a ottenere documenti in grado di fare luce sui legami fra la Federazione internazionale di calcio e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump
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WASHINGTON - Jamie Raskin, il democratico più alto in grado nella Commissione giustizia della Camera dei rappresentanti americana, ha lanciato un'indagine sul presidente della FIFA Gianni Infantino accusandolo di "corruzione". Lo riportano i media americani.

Raskin punta a ottenere documenti in grado di fare luce sui legami fra la Federazione internazionale di calcio e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la sua amministrazione. Raskin ha chiesto a Infantino di fornire i documenti e le comunicazioni relative a regali, pagamenti o vantaggi concessi a Trump e ai suoi collaboratori, nonché i registri degli accessi agli uffici della FIFA nella Trump Tower a New York. La commissione della Camera ha anche richiesto che Infantino si sottoponga a un'audizione in Congresso.

Raskin ha dato tempo fino al 9 agosto per fornire documenti «alla luce dei vantaggi inquietanti e inspiegabili concessi alla FIFA, apparentemente in cambio di favori a Trump».

FIFA
Infantino attacca giornalisti ed esperti
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