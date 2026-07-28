USA: deputato lancia un'indagine su Infantino per corruzione

Raskin punta a ottenere documenti in grado di fare luce sui legami fra la Federazione internazionale di calcio e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la sua amministrazione. Raskin ha chiesto a Infantino di fornire i documenti e le comunicazioni relative a regali, pagamenti o vantaggi concessi a Trump e ai suoi collaboratori, nonché i registri degli accessi agli uffici della FIFA nella Trump Tower a New York. La commissione della Camera ha anche richiesto che Infantino si sottoponga a un'audizione in Congresso.

Raskin ha dato tempo fino al 9 agosto per fornire documenti «alla luce dei vantaggi inquietanti e inspiegabili concessi alla FIFA, apparentemente in cambio di favori a Trump».