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Il Mondiale cambia tutto: Vozinha firma il contratto della vita

Il 40enne portiere di Capo Verde, rivelazione del Mondiale, approda al Colo-Colo con uno stipendio undici volte superiore. Le lacrime al momento della firma commuovono il web.
Il Mondiale cambia tutto: Vozinha firma il contratto della vita
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Fonte RED
elaborata da Redazione
Il Mondiale cambia tutto: Vozinha firma il contratto della vita
Il 40enne portiere di Capo Verde, rivelazione del Mondiale, approda al Colo-Colo con uno stipendio undici volte superiore. Le lacrime al momento della firma commuovono il web.
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SANTIAGO DEL CILE - Il Mondiale gli ha cambiato la vita. Quella di Vozinha è una delle storie più belle emerse dalla rassegna iridata. Il portiere quarantenne di Capo Verde, diventato uno dei volti simbolo del torneo grazie alle sue parate e al suo carisma, ha visto la propria popolarità esplodere in poche settimane: il suo profilo Instagram è passato da appena 50.000 follower a sfiorare i 30 milioni.

Arrivato al Mondiale da svincolato, il veterano capoverdiano ha trasformato quella vetrina nella più grande occasione della sua carriera. Il Colo-Colo, dominatore dell'attuale campionato cileno con 12 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, ha deciso di puntare su di lui, offrendogli il contratto più importante della sua vita.

Secondo il giornalista Sébastien Mélières, Vozinha percepirà uno stipendio undici volte superiore a quello che guadagnava al Chaves, club della seconda divisione portoghese in cui militava fino a pochi mesi fa.

La firma sul contratto è stata accompagnata da un momento che ha commosso il web. Le immagini del portiere con il vestito di gala e in lacrime, incapace di trattenere l'emozione mentre metteva nero su bianco l'accordo con il Colo-Colo, sono diventate virali nel giro di poche ore.

Da svincolato a idolo mondiale, fino al contratto della vita a 40 anni: la storia di Vozinha dimostra che, nel calcio, le favole possono ancora diventare realtà.

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