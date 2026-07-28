Il Mondiale cambia tutto: Vozinha firma il contratto della vita

SANTIAGO DEL CILE - Il Mondiale gli ha cambiato la vita. Quella di Vozinha è una delle storie più belle emerse dalla rassegna iridata. Il portiere quarantenne di Capo Verde, diventato uno dei volti simbolo del torneo grazie alle sue parate e al suo carisma, ha visto la propria popolarità esplodere in poche settimane: il suo profilo Instagram è passato da appena 50.000 follower a sfiorare i 30 milioni.