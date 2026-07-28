Tre giovani ticinesi protagonisti al Giffoni Film Festival 2026

Selezionati dal gruppo genitori locarnese (ggl), i tre ragazzi hanno fatto parte delle giurie internazionali delle categorie Generator +13 e Generator +15, condividendo questa esperienza con circa 600 coetanei provenienti da diversi Paesi. Ospitati da famiglie locali, hanno partecipato alle proiezioni, alle attività e ai numerosi momenti di incontro e confronto proposti durante il Festival.