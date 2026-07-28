Tre giovani ticinesi protagonisti al Giffoni Film Festival 2026
I ragazzi selezionati dal gruppo genitori locarnese hanno vissuto un’esperienza internazionale come membri delle giurie giovanili.
I ragazzi selezionati dal gruppo genitori locarnese hanno vissuto un’esperienza internazionale come membri delle giurie giovanili.
LOCARNO / SALERNO - Dal 17 al 25 lugliO tre giovani ticinesi hanno vissuto un’esperienza speciale alla 56ª edizione del Giffoni Film Festival, partecipando come giurati a uno dei più importanti festival cinematografici internazionali dedicati alle nuove generazioni.
Selezionati dal gruppo genitori locarnese (ggl), i tre ragazzi hanno fatto parte delle giurie internazionali delle categorie Generator +13 e Generator +15, condividendo questa esperienza con circa 600 coetanei provenienti da diversi Paesi. Ospitati da famiglie locali, hanno partecipato alle proiezioni, alle attività e ai numerosi momenti di incontro e confronto proposti durante il Festival.
Nella categoria Generator +13 si è aggiudicato il primo premio The Altar Boys, del regista polacco Piotr Domalewski, mentre nella categoria Generator +15 ha vinto Morten, del regista Ivan Pavljutškov, coproduzione Estonia-Lituania.
Importanti riconoscimenti anche per il cinema svizzero: Splish Splash Forever! ha ricevuto un premio speciale nella categoria Elements +6, mentre You Believe in Angels, Mister Drovak?, coproduzione Germania-Svizzera, ha vinto la categoria Generator +18, ottenendo inoltre altri due premi speciali.
Per i tre giovani ticinesi, il Giffoni Film Festival è stato molto più di un appuntamento cinematografico: un’occasione per incontrare ragazzi di altre realtà, confrontarsi, esprimere le proprie opinioni e vivere il cinema da protagonisti.
La partecipazione al Festival si inserisce nell’impegno del gruppo genitori locarnese nel promuovere esperienze culturali, educative e di incontro rivolte ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie del Locarnese.