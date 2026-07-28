Zurich licenzia numerosi dipendenti

Stando al dirigente la Finma ha imposto un divieto parziale di vendita per alcune polizze della divisione svizzera dedicata alle assicurazioni vita aziendali e alle soluzioni pensionistiche. Secondo Greco il procedimento è stato avviato perché ai clienti erano stati offerti prodotti a prezzi inferiori rispetto a quelli concordati con la Finma. Il manager ha ammesso che, alla luce dei controlli interni, l'errore avrebbe dovuto essere individuato autonomamente.