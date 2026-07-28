Caldo record, ma in ufficio gli svizzeri restano formali

È quanto emerge da un sondaggio commissionato dal rivenditore online Galaxus all’istituto YouGov, che ha coinvolto 2616 persone in Svizzera, Germania, Austria, Italia e Francia. In generale, quasi la metà dei lavoratori europei dichiara di poter scegliere liberamente cosa indossare, senza un dress code formale. Dove esistono regole, queste riguardano soprattutto l’uso di scarpe chiuse e pantaloni lunghi, mentre il completo è ormai raro e indossato solo dal 4% degli intervistati.