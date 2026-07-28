Caldo record, ma in ufficio gli svizzeri restano formali
Un sondaggio europeo indica la Svizzera come il Paese più conservatore nell’abbigliamento sul lavoro
BERNA - Nonostante le temperature torride, i lavoratori svizzeri mantengono un approccio prudente all’abbigliamento sul posto di lavoro. Niente infradito o pantaloncini, ma piuttosto pantaloni lunghi e scarpe chiuse, nel segno del decoro, soprattutto nei contesti a contatto con la clientela.
È quanto emerge da un sondaggio commissionato dal rivenditore online Galaxus all’istituto YouGov, che ha coinvolto 2616 persone in Svizzera, Germania, Austria, Italia e Francia. In generale, quasi la metà dei lavoratori europei dichiara di poter scegliere liberamente cosa indossare, senza un dress code formale. Dove esistono regole, queste riguardano soprattutto l’uso di scarpe chiuse e pantaloni lunghi, mentre il completo è ormai raro e indossato solo dal 4% degli intervistati.
In Svizzera, anche con il caldo, il 60% dei lavoratori opta per pantaloni lunghi e il 56% per scarpe chiuse. Una tendenza simile si osserva in Italia per quanto riguarda l’abbigliamento maschile, mentre i pantaloncini restano poco diffusi sul lavoro (16%). Più informale invece la Germania, dove gli uomini indossano più spesso magliette (69%) e pantaloncini (38%). In Francia, infine, si registra una maggiore apertura verso calzature leggere: solo il 37% porta scarpe chiuse.
Per quanto riguarda le donne, emergono differenze più contenute tra i Paesi. In Germania si prediligono scarpe chiuse anche nei giorni più caldi, mentre nel resto d’Europa domina una certa uniformità, con l’abbinamento tra maglietta e pantaloni lunghi come scelta più comune.
Nel complesso, secondo Galaxus, la Svizzera si conferma il Paese più conservatore in materia di abbigliamento professionale. Il 73% degli intervistati ritiene inappropriato mostrare l’ombelico a contatto con la clientela, e il 57% lo giudica fuori luogo anche senza interazioni dirette. In Italia, le percentuali sono più basse, mentre in Francia canotte e magliette senza maniche sono generalmente accettate anche in presenza di clienti.