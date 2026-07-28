Canicola e cantieri, la SSIC: «Basta penalità per ritardi»

Secondo la SSIC, a differenza di quanto avviene in caso di maltempo, i ritardi e le interruzioni dei lavori edili dovuti al caldo estremo vengono raramente presi in considerazione e non sono oggetto di indennizzo. Inoltre, i ritardi potrebbero comportare elevate penali contrattuali, sebbene i periodi di canicola non possano essere influenzati né dalle aziende né dai lavoratori.

I costi e la pressione ricadono quindi interamente sulle imprese e sui lavoratori, che sono costretti a rispettare scadenze sempre più strette, specificano gli impresari, ciò che mette a rischio la salute dei lavoratori.