Moria di pesci nel fiume Albula

La segnalazione è stata fatta da pescatori, che domenica sera hanno constatato che nell'Albula, in territorio di Sils in Domigliasca, non scorreva praticamente più acqua. La polizia allertata è accorsa sul posto ha fatto i primi accertamenti assieme al guardiapesca.

Secondo le prime ricostruzioni, un guasto tecnico nella sottostazione Sils Albula della centrale idroelettrica dell'azienda elettrica della città di Zurigo (ewz) ha provocato una rapida e consistente riduzione della portata del fiume Albula.