Single sì, ma a caro prezzo

«Siamo in fondo alla scala di valori»

Secondo Locher, il problema è soprattutto culturale. «In cima alla scala di valori ci sono matrimonio e famiglia, noi siamo in fondo», sostiene. A suo dire, molti single evitano perfino di parlare pubblicamente della propria condizione per timore di essere giudicati. Eppure qualcosa sta cambiando: oggi vedere una persona da sola al ristorante, al cinema o in vacanza è sempre meno insolito e, soprattutto tra le giovani donne, la scelta di vivere da single è percepita sempre più come un segno di indipendenza. «Esistono diverse forme di vita – conclude – e nessuna dovrebbe essere favorita a svantaggio delle altre».