Primo agosto: c'è chi anticipa la ricorrenza al 31 luglio, ecco perché

Il comune sangallese di Rorschach ha seguito l'esempio di Gossau: il sindaco Robert Raths (PLR) non lesina superlativi. "Abbiamo sempre tra le 2'500 e le 3'000 persone" alla festa che riunisce gli abitanti di Rorschach-Goldach-Rorschacherberg, dove tradizionalmente fa visita anche un membro del Consiglio federale: l'anno scorso era presente Elisabeth Baume-Schneider. Il pubblico è attratto anche dall'intrattenimento musicale e dai fuochi d'artificio, che quest'anno sono stati però annullati.