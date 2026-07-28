Colpito da una trave, 29enne in pericolo di vita

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Rega. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, il ferito è stato trasportato in elicottero all'ospedale.

Le circostanze dell'accaduto sono ora al centro degli accertamenti della Polizia cantonale, che dovrà stabilire l'esatta dinamica dell'infortunio.