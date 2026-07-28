Colpito da una trave, 29enne in pericolo di vita
L'uomo, che stava svolgendo la propria attività lavorativa a Peccia, è stato trasferito d'urgenza in ospedale con ferite molto gravi dopo l'intervento dei soccorritori.
PECCIA - Ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita un 29enne cittadino eritreo residente nel Bellinzonese rimasto vittima di un infortunio sul lavoro avvenuto ieri mattina, lunedì 27 luglio, poco dopo le 9, a Peccia.
Secondo quanto comunicato dalla Polizia cantonale, l'uomo stava svolgendo la propria attività lavorativa quando, per cause che l'inchiesta dovrà chiarire, è stato colpito da una trave caduta da un carroponte.
Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Rega. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, il ferito è stato trasportato in elicottero all'ospedale.
Le circostanze dell'accaduto sono ora al centro degli accertamenti della Polizia cantonale, che dovrà stabilire l'esatta dinamica dell'infortunio.
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