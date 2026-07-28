Riaprire il Family Village: «Così famiglie e bimbi potranno stare al fresco e al sicuro»
Un gruppo di mamme lancia una raccolta firme all'attenzione del Municipio visto l'incombere della canicola.
LUGANO - Apprezzata offerta nell'ambito del LongLake di Lugano, da questa domenica anche il Family Village al Palazzo dei Congressi ha chiuso i battenti dopo una stagione estiva ricca di piccoli visitatori.
Un gruppo di mamme residenti in città chiede però al Municipio di riaprirlo, «affinché bambini e famiglie possano continuare a usufruire di uno spazio fresco e sicuro» visto l'incombere della forte canicola che terrà banco almeno fino alla prossima settimana.
«In questo modo si potrà stare insieme e al fresco», spiegano alla redazione di tio.ch, «e non nei supermercati ma in uno spazio, quello del Family Village, che ha dimostrato di essere un bel punto di aggregazione, anche se purtroppo è stato chiuso da poco».
Per convincere l'esecutivo cittadino è stata attivata una raccolta firme.