Lago Maggiore, mancano 20 centimetri al record storico negativo
La media del mese è pericolosamente vicina al punto più basso registrato nel 2022, anno di siccità intensa. Sul Ceresio la situazione è meno drammatica
La media del mese è pericolosamente vicina al punto più basso registrato nel 2022, anno di siccità intensa. Sul Ceresio la situazione è meno drammatica
LOCARNO - Prosegue la lenta ma inesorabile diminuzione del livello dell'acqua nel Lago Maggiore. Nelle ultime due settimane, secondo i dati dell'Osservatorio Ambientale della Svizzera italiana, si registra un calo di circa 25 centimetri e nulla lascia intravedere un'inversione di tendenza.
Mercoledì 15 luglio il livello del Verbano a Locarno era di 192,49 metri; l'ultimo dato disponibile, relativo a lunedì 27 luglio, indica 192,25 metri. Valori nettamente inferiori alla media mensile dell'ultimo anno, pari a 193,5 metri. La media provvisoria di luglio si attesta a 192,58 metri, in forte calo rispetto ai 193,47 metri di giugno: quasi 90 centimetri in meno in un solo mese.
Peggio del 2022
Per avere un termine di paragone, nel 2022 - anno segnato da una delle siccità più intense degli ultimi anni in Ticino - i livelli erano comunque superiori a quelli attuali. A giugno la media mensile fu di 192,62 metri; a luglio scese a 192,55; ad agosto si raggiunse il minimo con 192,4 metri sul livello del mare.
Per trovare il livello storicamente più basso del Lago Maggiore bisogna risalire al 1947, quattro anni dopo l'inizio delle rilevazioni, quando si registrarono 192,04 metri sul livello del mare. Con una canicola di livello 4 prevista per almeno una settimana, non è escluso che questo record negativo possa essere avvicinato o persino superato.
Le conseguenze sono già evidenti: la Navigazione Lago Maggiore ha sospeso gli attracchi in diversi approdi tra Piemonte e Lombardia. Anche il settore della pesca risente della scarsità d'acqua, così come il turismo, colpito sia sul piano estetico sia su quello pratico.
Sul Ceresio le cose vanno meglio
Meno drammatica la situazione sul Lago di Lugano. La stazione di rilevamento di Melide segna, a lunedì 27 luglio, un livello di 270,4 metri sul livello del mare, quattro centimetri sotto la media giornaliera delle ultime due settimane. Il calo negli ultimi giorni è stato appunto di pochissimi centimetri, niente a che vedere con l'altro grande lago ticinese. Siamo ai livelli registrati nel luglio 2025 e sopra la media mensile di agosto dello scorso anno, (270, 36).