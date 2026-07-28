LOCARNO
Da Locarno alla Francia: tre Super Puma in missione contro gli incendi
La missione rientra nella cooperazione internazionale per fronteggiare le emergenze ambientali.
Da Locarno alla Francia: tre Super Puma in missione contro gli incendi
Ti-Press (SAMUEL GOLAY)
Fonte RED
Da Locarno alla Francia: tre Super Puma in missione contro gli incendi
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Da Locarno alla Francia: tre Super Puma in missione contro gli incendi
La missione rientra nella cooperazione internazionale per fronteggiare le emergenze ambientali.
Da Locarno alla Francia: tre Super Puma in missione contro gli incendi
La missione rientra nella cooperazione internazionale per fronteggiare le emergenze ambientali.
LOCARNO - Questa mattina, martedì 28 luglio, poco prima delle 11, tre elicotteri Super Puma dell'Esercito svizzero sono decollati da Locarno per partecipare a una missione di soccorso in Francia contro gli incendi che da giorni stanno devastando il sud-ovest del Paese.
I velivoli sono stati inviati per sostenere le operazioni di spegnimento dei devastanti incendi boschivi che stanno colpendo il territorio francese. L'intervento avviene su richiesta delle autorità francesi ed è coordinato dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC).
La missione rientra nelle attività di cooperazione internazionale in caso di emergenze, con l'obiettivo di rafforzare le capacità di risposta sul campo e contribuire al contenimento degli incendi.
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