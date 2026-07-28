Da Locarno alla Francia: tre Super Puma in missione contro gli incendi

I velivoli sono stati inviati per sostenere le operazioni di spegnimento dei devastanti incendi boschivi che stanno colpendo il territorio francese. L'intervento avviene su richiesta delle autorità francesi ed è coordinato dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC).

La missione rientra nelle attività di cooperazione internazionale in caso di emergenze, con l'obiettivo di rafforzare le capacità di risposta sul campo e contribuire al contenimento degli incendi.