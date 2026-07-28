Bellinzona annulla lo spettacolo pirotecnico del 1° agosto

Determinanti per la scelta sono state le condizioni ambientali: la zona di sparo prevista sul sedime del Castello Montebello è considerata ad alto rischio di incendio, a cui si aggiungono il perdurare della siccità e il ritorno della canicola. Una situazione che non consente alcuna deroga al divieto.

La Città invita la popolazione ad attenersi alle raccomandazioni cantonali per le celebrazioni della festa nazionale, richiamando alla massima prudenza ed evitando comportamenti potenzialmente pericolosi. Rimane invece confermato il resto del programma dei festeggiamenti in Piazza del Sole.