Bellinzona annulla lo spettacolo pirotecnico del 1° agosto
Condizioni ambientali e zona di sparo non permettono nessuna deroga al divieto assoluto di fuochi all'aperto, spiega il Municipio
BELLINZONA - Niente spettacolo pirotecnico per il Primo agosto a Bellinzona. Il Municipio ha deciso di annullarlo in seguito al divieto assoluto di accendere fuochi all’aperto, emanato dalla Sezione forestale e ribadito oggi dal Dipartimento del territorio.
Determinanti per la scelta sono state le condizioni ambientali: la zona di sparo prevista sul sedime del Castello Montebello è considerata ad alto rischio di incendio, a cui si aggiungono il perdurare della siccità e il ritorno della canicola. Una situazione che non consente alcuna deroga al divieto.
La Città invita la popolazione ad attenersi alle raccomandazioni cantonali per le celebrazioni della festa nazionale, richiamando alla massima prudenza ed evitando comportamenti potenzialmente pericolosi. Rimane invece confermato il resto del programma dei festeggiamenti in Piazza del Sole.