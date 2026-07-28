Dopo il furto lo schianto: in manette due ladri di auto di lusso

Le altre due vetture hanno proseguito la loro corsa passando da Rapperswil-Jona e attraversando il Seedamm. Una Porsche nera si è poi schiantata sull'autostrada A3, nei pressi di Horgen: il conducente è riuscito a dileguarsi prima dell'arrivo degli agenti. Una Mercedes-Benz argento, invece, è finita fuori strada nella zona di Rothenthurm, nel Canton Svitto. Anche in questo caso il conducente è fuggito inizialmente, ma è stato rintracciato e arrestato poco dopo. La sua identità è ancora in fase di accertamento. I rilievi e gli accertamenti relativi all'incidente di Rothenthurm sono stati effettuati dalla Polizia cantonale di Svitto.