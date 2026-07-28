Dopo il furto lo schianto: in manette due ladri di auto di lusso
Un nuovo colpo in una concessionaria del canton Zurigo: si cercano gli altri due malviventi, ancora in fuga
Un nuovo colpo in una concessionaria del canton Zurigo: si cercano gli altri due malviventi, ancora in fuga
ZURIGO - Un nuovo furto di auto di lusso è andato in scena nella notte tra lunedì e martedì nel Canton Zurigo.
Poco dopo la mezzanotte, quattro malviventi di lingua francese sono riusciti a introdursi in una concessionaria di Wetzikon, da cui hanno sottratto quattro vetture. La fuga, però, si è trasformata in un inseguimento con diversi incidenti tra i cantoni di Zurigo e Svitto.
Come riferito dalla Polizia cantonale di Zurigo, le ricerche sono scattate immediatamente. Una delle auto rubate, un'Audi, si è schiantata a Ottikon. Il conducente, un giovane francofono la cui identità non è ancora stata accertata, è stato arrestato sul posto.
Una Porsche bianca è invece uscita di strada a Herschmettlen, ma il conducente è riuscito a riprendere la marcia. L'auto è stata ritrovata poco dopo, abbandonata nei pressi della stazione ferroviaria di Bubikon. Il responsabile è ancora in fuga.
Le altre due vetture hanno proseguito la loro corsa passando da Rapperswil-Jona e attraversando il Seedamm. Una Porsche nera si è poi schiantata sull'autostrada A3, nei pressi di Horgen: il conducente è riuscito a dileguarsi prima dell'arrivo degli agenti. Una Mercedes-Benz argento, invece, è finita fuori strada nella zona di Rothenthurm, nel Canton Svitto. Anche in questo caso il conducente è fuggito inizialmente, ma è stato rintracciato e arrestato poco dopo. La sua identità è ancora in fase di accertamento. I rilievi e gli accertamenti relativi all'incidente di Rothenthurm sono stati effettuati dalla Polizia cantonale di Svitto.
La Polizia cantonale di Zurigo ha aperto un'inchiesta in collaborazione con la Polizia cantonale di Svitto, l'Istituto di medicina legale di Zurigo (FOR) e la Procura competente. Al termine degli interrogatori, i due uomini arrestati sono stati messi a disposizione del Ministero pubblico.