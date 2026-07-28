Forbo stabilizza i ricavi e prepara la nuova strategia

Il gruppo è stato fondato nel 1928, con il nome Continentale Linoleum Union, da tre fabbricanti di linoleum: uno tedesco, uno svedese e uno ticinese, la Linoleum SA di Giubiasco. Negli anni 70 la società è stata ribattezzata Forbo. Oggi l'azienda ha una rete di stabilimenti e centri di distribuzione in 39 paesi e un organico di circa 5000 dipendenti, per un fatturato che nel 2025 ha raggiunto 1,1 miliardi di franchi. Il gruppo è ancora presente a Giubiasco con una fabbrica specializzata nella produzione di piastrelle viniliche omogenee.