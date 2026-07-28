Cerca e trova immobili
Segnalaci
ZUGO

Forbo stabilizza i ricavi e prepara la nuova strategia

La società conferma cautela sulle prospettive annuali e annuncia una prossima revisione degli obiettivi.
Forbo stabilizza i ricavi e prepara la nuova strategia
TiPress
Fonte Ats
di Redazione
Forbo stabilizza i ricavi e prepara la nuova strategia
La società conferma cautela sulle prospettive annuali e annuncia una prossima revisione degli obiettivi.

ZUGO - Malgrado il contesto difficile, il fornitore di materiali edili Forbo ha stabilizzato il fatturato e sta lavorando a un nuovo orientamento strategico, che sarà presentato fra qualche mese. La borsa ha reagito molto bene.

Stando ai dati diffusi in mattinata il fabbricante di rivestimenti per pavimenti, colle e nastri trasportatori con sede a Baar (ZG) e uno stabilimento anche in Ticino ha visto il giro d'affari del primo semestre attestarsi a 546 milioni di franchi, in flessione dello 0,2% rispetto allo stesso periodo del 2025. In valute locali si registra però un +4,0%: si tratta della prima crescita dal 2022.

L'azienda quantifica l'utile operativo Ebit a 42 milioni di franchi, con un calo del 2,3% su base annua. Il corrispondente margine è sceso dal 7,8% al 7,7%. Al netto degli effetti straordinari legati agli adeguamenti strutturali, pari a 4,6 milioni, il risultato operativo è comunque migliorato dell'8,4%. Da parte sua l'utile netto si è contratto del 7,8% a 30,8 milioni.

Il management conferma gli obiettivi per l'intero anno, pur rimanendo ancora nel vago. I vertici prevedono infatti condizioni di mercato ancora complesse, cioè senza una ripresa generalizzata. Il fatturato dovrebbe perciò registrare un leggero calo dovuto all'andamento dei cambi, mentre l'utile operativo dovrebbe risultare leggermente superiore. In occasione della prima giornata degli investitori con la nuova dirigenza in carica da inizio anno, in programma il 21 ottobre, verrà presentata una nuova strategia a medio termine.

La reazione del mercato alle novità odierne è stata favorevole: sulla piazza di Zurigo in mattinata l'azione Forbo guadagnava il 6%. Dall'inizio di gennaio si registra però un -6% e negative sono anche le performance su dodici mesi (pure -6%) e su cinque anni (-57%).

Il gruppo è stato fondato nel 1928, con il nome Continentale Linoleum Union, da tre fabbricanti di linoleum: uno tedesco, uno svedese e uno ticinese, la Linoleum SA di Giubiasco. Negli anni 70 la società è stata ribattezzata Forbo. Oggi l'azienda ha una rete di stabilimenti e centri di distribuzione in 39 paesi e un organico di circa 5000 dipendenti, per un fatturato che nel 2025 ha raggiunto 1,1 miliardi di franchi. Il gruppo è ancora presente a Giubiasco con una fabbrica specializzata nella produzione di piastrelle viniliche omogenee.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
forbostrategia
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Il caffè del mattino finisce con una terrazza piena di sangue
LIVE
CHIASSO
1 gior

Il caffè del mattino finisce con una terrazza piena di sangue

Colonna chilometrica sulla A2, tutti fermi e c'è chi scende e si sgranchisce le gambe
LIVE
TRAFFICO
21 ore
63
117

Colonna chilometrica sulla A2, tutti fermi e c'è chi scende e si sgranchisce le gambe

Caso Zali, l'interlocutrice replica ad Antonella Bignasca: «Oggi ha perso la faccia»
LIVE
CANTONE
1 gior
94
169

Caso Zali, l'interlocutrice replica ad Antonella Bignasca: «Oggi ha perso la faccia»

Canicola, la preallerta si tinge di rosso: previsti fino a 36 gradi
LIVE
CANTONE
1 gior
5
153

Canicola, la preallerta si tinge di rosso: previsti fino a 36 gradi

Dieci anni fa la tragedia che distrusse una famiglia
LIVE
CANTONE
2 gior
20
97

Dieci anni fa la tragedia che distrusse una famiglia

Lavorava a Lugano la 35enne trovata senza vita a Como
LIVE
CONFINE/CANTONE
3 gior

Lavorava a Lugano la 35enne trovata senza vita a Como

E ora farà molto caldo
LIVE
CANTONE
1 gior
27
124

E ora farà molto caldo

Caso Zali, giorno di fuoco: «Che danno d'immagine per il Ticino»
LIVE
CANTONE
6 ore
28
54

Caso Zali, giorno di fuoco: «Che danno d'immagine per il Ticino»

Il Mattino della Domenica lapidario su Zali: «Non lo appoggeremo»
LIVE
CANTONE
2 gior
103
201

Il Mattino della Domenica lapidario su Zali: «Non lo appoggeremo»

Gli si sgancia la bici dal tetto e colpisce tre auto
LIVE
GRIGIONI
2 gior
13
57

Gli si sgancia la bici dal tetto e colpisce tre auto

Caso Zali, Gobbi aveva ricevuto una segnalazione nel 2021. «Mai alcuna comunicazione dall'autorità giudiziaria»
LIVE
CANTONE
1 gior
102
190

Caso Zali, Gobbi aveva ricevuto una segnalazione nel 2021. «Mai alcuna comunicazione dall'autorità giudiziaria»

Chiedono le dimissioni del politico, senza mai citare il suo nome
LIVE
CANTONE
20 ore
14
143

Chiedono le dimissioni del politico, senza mai citare il suo nome

«L'attentatore di Berlino ha 21 anni, era appena uscito dal riformatorio»
LIVE
GERMANIA
2 gior

«L'attentatore di Berlino ha 21 anni, era appena uscito dal riformatorio»

Fino a 71 centesimi in più al litro: il sorvegliante dei prezzi interviene
LIVE
CANTONE
23 ore
55
155

Fino a 71 centesimi in più al litro: il sorvegliante dei prezzi interviene

Siccità e rischio incendi: vietati fuochi e petardi per il 1° agosto
LIVE
CANTONE
3 ore
46
149

Siccità e rischio incendi: vietati fuochi e petardi per il 1° agosto

"Luci e ombre", lo spettacolo pirotecnico slitta a domenica
LIVE
LOCARNO
3 gior
19
31

"Luci e ombre", lo spettacolo pirotecnico slitta a domenica

Caso Zali: «Direttore del DT o di una ditta di collocamento?»
LIVE
CANTONE
1 gior
42
91

Caso Zali: «Direttore del DT o di una ditta di collocamento?»

«La montagna si sgretola»: le guide alpine si preoccupano per il loro "Horu"
LIVE
SVIZZERA
2 gior
3
17

«La montagna si sgretola»: le guide alpine si preoccupano per il loro "Horu"

Franco svizzero ai minimi dell'anno su euro e dollaro
LIVE
SVIZZERA
1 gior
11

Franco svizzero ai minimi dell'anno su euro e dollaro

Esce di strada e stende il palo
LIVE
BELLINZONA
2 gior
8
21

Esce di strada e stende il palo

Donna priva di sensi nella piscina olimpionica, è grave
LIVE
BELLINZONA
17 ore

Donna priva di sensi nella piscina olimpionica, è grave

Frontale sulla cantonale. Disagi al traffico
LIVE
VAL MARA
1 gior
1
17

Frontale sulla cantonale. Disagi al traffico

Zali è la punta dell'iceberg
LIVE
LUCIO NEGRI & FRANCESCO ALBI
2 gior
21
97

Zali è la punta dell'iceberg

«Non è HelvEthica a chiedere le dimissioni» di Zali, Gobbi e De Rosa: «È l'etica»
LIVE
CANTONE
6 ore
32
146

«Non è HelvEthica a chiedere le dimissioni» di Zali, Gobbi e De Rosa: «È l'etica»

C'è la conferma: Embolo non andava espulso per la sua simulazione
LIVE
CALCIO
3 ore
78
150

C'è la conferma: Embolo non andava espulso per la sua simulazione

Inaugurato l’ascensore per pesci, ecco come funziona
LIVE
AIROLO
21 ore
10
53

Inaugurato l’ascensore per pesci, ecco come funziona

«Pogacar? Non è tutto chiaro, non suda nemmeno»
LIVE
CICLISMO
18 ore
47
34

«Pogacar? Non è tutto chiaro, non suda nemmeno»

Nuove difficoltà a Bellinzona
LIVE
BELLINZONA
2 gior
49
56

Nuove difficoltà a Bellinzona

Tanta solidarietà dopo gli abusi del deputato UDC. Ma c'è un grosso problema
LIVE
SVIZZERA
2 gior
32

Tanta solidarietà dopo gli abusi del deputato UDC. Ma c'è un grosso problema

Magazzino distrutto dalle fiamme
LIVE
GAMBAROGNO
3 gior
7
11

Magazzino distrutto dalle fiamme

È il Papa a benedire la nuova AIL Arena
LIVE
FCL
1 gior
13
38

È il Papa a benedire la nuova AIL Arena

Dal primo agosto aumenti e novità tra telefonia, AVS e voli
LIVE
SVIZZERA
1 gior
3
41

Dal primo agosto aumenti e novità tra telefonia, AVS e voli

1,5 milioni di franchi spariti, Uber vittima di un raffinato raggiro
LIVE
SVIZZERA
2 gior
5
25

1,5 milioni di franchi spariti, Uber vittima di un raffinato raggiro

Aereo si schianta sul tetto di una casa
LIVE
GERMANIA
2 gior

Aereo si schianta sul tetto di una casa

Quella voce che conta quando tu non potrai più parlare
LIVE
CANTONE
1 gior
2
19

Quella voce che conta quando tu non potrai più parlare

«Marco questo stadio l'ha voluto e difeso con tutto il cuore»
LIVE
LUGANO
1 gior
13
76

«Marco questo stadio l'ha voluto e difeso con tutto il cuore»

Berlino, furgone contro la folla: «Un morto e 15 feriti»
LIVE
GERMANIA
2 gior

Berlino, furgone contro la folla: «Un morto e 15 feriti»

Vivono in Africa e per due soldi ti scrivono la tesi in sei ore
LIVE
FOCUS
1 gior
20

Vivono in Africa e per due soldi ti scrivono la tesi in sei ore

Da eroe del Mondiale al contratto della vita: Vozinha in lacrime
LIVE
CALCIO
5 ore
4
41

Da eroe del Mondiale al contratto della vita: Vozinha in lacrime

Caviano, esplosione notturna in un cortile
LIVE
GAMBAROGNO
2 gior
1
9

Caviano, esplosione notturna in un cortile

Parla Mister 500: «Avevo bisogno di tornare a respirare aria ticinese: per questo ho fatto l'abbonamento»
LIVE
BELLINZONA
22 ore
5
36

Parla Mister 500: «Avevo bisogno di tornare a respirare aria ticinese: per questo ho fatto l'abbonamento»

Colpo di scena: il postino licenziato è stato riassunto
LIVE
VAUD
3 gior
41
206

Colpo di scena: il postino licenziato è stato riassunto

La compra a 2.50 franchi, la vende a 72'500
LIVE
NBA
13 ore
11

La compra a 2.50 franchi, la vende a 72'500

Laghi che non ci sono più e una campagna svizzera che sembra la Toscana
LIVE
SVIZZERA
18 ore
9
49

Laghi che non ci sono più e una campagna svizzera che sembra la Toscana

Canyonista in difficoltà soccorso dalla Rega
LIVE
BIASCA
2 gior
5
24

Canyonista in difficoltà soccorso dalla Rega

Sponsor russi, Pirlo è già sulla graticola
LIVE
ITALIA
2 gior
25
30

Sponsor russi, Pirlo è già sulla graticola

Il Campo Cantonale Scout BeSTiale 2026 prende vita
LIVE
CANTONE
2 gior
3
42

Il Campo Cantonale Scout BeSTiale 2026 prende vita

«Non ho studiato undici anni per lavorare gratis»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
16
32

«Non ho studiato undici anni per lavorare gratis»

Due alpinisti precipitano in un crepaccio, morto un uomo
LIVE
BERNA
1 gior

Due alpinisti precipitano in un crepaccio, morto un uomo

Volpato, doppio shock in Australia
LIVE
SERIE A
3 gior
6
21

Volpato, doppio shock in Australia

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Moria di pesci nel fiume Albula
LIVE
GRIGIONI
7 min

Moria di pesci nel fiume Albula

Guida sui cerchioni per chilometri
LIVE
TURGOVIA
26 min

Guida sui cerchioni per chilometri

Canicola e cantieri, la SSIC: «Basta penalità per ritardi»
LIVE
SVIZZERA
1 ora

Canicola e cantieri, la SSIC: «Basta penalità per ritardi»

Dopo il furto lo schianto: in manette due ladri di auto di lusso
LIVE
ZURIGO
1 ora
2

Dopo il furto lo schianto: in manette due ladri di auto di lusso

Salvataggio dei caprioletti: è record storico
LIVE
SVIZZERA
1 ora
15

Salvataggio dei caprioletti: è record storico

Caldo record, ma in ufficio gli svizzeri restano formali
LIVE
SVIZZERA
2 ore
4

Caldo record, ma in ufficio gli svizzeri restano formali

Zurich licenzia numerosi dipendenti
LIVE
SVIZZERA
2 ore
3
5

Zurich licenzia numerosi dipendenti

La lettiera dei gatti mette sotto pressione le discariche svizzere
LIVE
SVIZZERA
2 ore
5
23

La lettiera dei gatti mette sotto pressione le discariche svizzere

Sulzer sotto le attese sul fatturato, sopra su Ebitda e ordini
LIVE
SVIZZERA
3 ore
1

Sulzer sotto le attese sul fatturato, sopra su Ebitda e ordini

Dalla scienza al cinema, un appello per i rifugiati: le star sostengono la Convenzione di Ginevra
LIVE
SVIZZERA
3 ore
10

Dalla scienza al cinema, un appello per i rifugiati: le star sostengono la Convenzione di Ginevra